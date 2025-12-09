El gobierno de Río Negro confirmó la fecha de inicio de clases para 2026 

El lema será “Cartografiar la Educación para el Futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina.

El gobierno de Río Negro confirmó la fecha de inicio de clases para el 2026. El calendario del ciclo lectivo fue aprobado en la sesión del Consejo Provincial de Educación, quedando definidas la fecha de inicio y de finalización.

La sesión del Consejo estuvo encabezada por la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos. Allí se trató el lema para el Calendario Escolar aprobado por Resolución 5970/25, que será “Cartografiar la Educación para el Futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina”.

¿Cuándo comenzarán las clases en 2026 en Río Negro?

En la sesión se determinó que en el Ciclo Lectivo 2026 las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 13 de julio, momento en que iniciará el receso invernal hasta el 24 de julio.

Respecto a las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) empezarán las clases el 18 de febrero hasta el comienzo del receso escolar que será el 26 de junio. El Ciclo Lectivo para ambos períodos, ordinario y RIE, concluirá el 18 de diciembre de 2026.

Hay una pequeña diferencia con este año, en el que las clases comenzaron el 5 de marzo para el período común, mientras que las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) iniciaron el 19 de febrero, finalizando ambas el 19 de diciembre de 2025.

La ministra Patricia Campos expresó su satisfacción y amplificó su opinión acerca del lema: «Todos sabemos que nos estamos preparando para un nuevo Río Negro por lo que el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de alojar a cada estudiante, a cada docente cada directivo, a cada supervisor y en esta tarea de alojar, también debe definir las trayectorias. Vamos a encaminarnos hacia esa transformación rionegrina con articulación y con innovación».

Campos agregó todo lo que se ha trabajado durante los dos últimos años respecto a articulación e innovación al igual que otros ejes como alfabetización y evaluación. Asimismo, destacó la importancia de lo realizado durante el corriente año para garantizar los días de clases con escuelas abiertas y en condiciones.