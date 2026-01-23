Paritarias en Río Negro: el plan de actualizar por inflación ya abrió un debate, y la compensación quedó para febrero

La negociación salarial del Estado rionegrino por el 2026 se abrió y el gobierno adelantó un primer lineamiento, consistente en actualizaciones por el índice oficial de la inflación mensual.

Ese punto quedó para precisar en otra paritaria, que se acordó para “la primera semana de febrero”, y los funcionarios postergaron para entonces también profundizar en la petición gremial de una compensación por la pérdida del último trimestre del 2025, cuando no se incorporaron subas a los recibos.

Puntualmente, la administración de Alberto Weretilneck formalizó una propuesta para el período enero-marzo que consiste en “aplicar una actualización por el Indice de Precios al Consumidor de Viedma”. Faltan precisiones; incluso la única planteada ya abrió un análisis.

El IPC de Viedma no es el dato nacional, a pesar de que se encuadra en el relevamiento del Indec. Por el índice general, la primera actualización sería del 2,8%, pero el IPC de Viedma también de diciembre fue del 2,4%. El trimestre final del 2025 concluyó en el 7,86% como registro nacional y el local fue de 6,48%.

En la Función Pública, los paritarios de UPCN (Mónica Miranda) y ATE (Leticia Lapalma) negociaron con la delegación gubernamental, encabezada por la secretaria Tania Lastra. Foto: Gentileza.

Concluida la negociación, el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, anticipó su oposición a la referencia exclusiva de la IPC de Viedma por las particularidades regionales de Río Negro y propuso un promedio con el índice nacional.

Además, las próximas paritarias deberán resolver si la liquidación es mensual o es trimestral. Por lo pronto, los haberes de enero se liquidarán sin modificaciones, repitiéndose las remuneraciones de septiembre porque las temporales sumas fijas de octubre y de noviembre se abonaron por planillas complementarias.

La referencia de IPC de Viedma tendrá su propia discusión. Ese dato se diferencia del registro nacional y últimamente el estudio viedmense arroja menores índices.

El encuentro de la Función Pública se extendió por hora y media, con la presencia de la secretaria Tania Lastra, acompañada por los subsecretarios Adrián Contreras (Hacienda) y Natalia García (F. Pública), mientras UPCN estuvo representada por Mónica Miranda, y ATE por Leticia Lapalma.

En la paritaria, Lapalma, de ATE, consideró un “avance significativo” que se apliquen aumentos con el IPC, pero condicionó “cualquier entendimiento” a “una reparación en función del deterioro salarial del año pasado”. También planteó que “deben actualizarse y existir una fecha de pago concreta para los conceptos de ayuda escolar, indumentaria” y subas en las asignaciones familiares.

Esa organización planteó también la cancelación de “las recategorizaciones y el pase a planta permanente de los contratados”.

Miranda, de UPCN, entregó una nota con diferentes reclamos y adelantó que esperará detalles de la propuesta para poder “analizar el impacto en los salarios”. Después, en un comunicado, el gremio exigió una recomposición salarial urgente que reponga lo perdido en 2025 y que se ajuste a la realidad del 2026”.

Negociación docente y Congreso convocado

Docentes de distintas seccionales se concentraron y permanecieron frente a Trabajo mientras se cumplía la paritaria, que se extendió por ocho horas. Foto: Marcelo Ochoa.

La discusión docente se prolongó por unas ocho horas. La ministra Patricia Campos encabezó la delegación gubernamental y Unter estrenó negociadores por la renovación de la conducción, a cargo ahora de Laura Ortiz. La delegación sindical llegó con el respaldo de seccionales movilizadas que se concentraron y permanecieron frente a la cartera laboral.

Los debutantes negociadores por el sindicato de los docentes reiteraron cuestionamientos y reclamos que se acumulan en el ministerio de Educación.

En lo salarial, Campos detalló la propuesta salarial para el primer trimestre del año, mientras que la representación gremial se mantuvo en una recomposición inicial de un 30%, con un haber inicial de 2.000.000 pesos (actualmente llega a los 1.111.000 pesos).

Al retirarse, Ortiz informó a los manifestantes de la negativa de Educación ante las peticiones del gremio y, a su vez, adelantó el rechazo a la propuesta de subas por la inflación frente a la negativa de reajustes por lo perdido en el 2025. Así, no se aceptó el cuarto intermedio y confirmó la realización de las asambleas y la convocatoria al Congreso para el próximo jueves 29 de enero.