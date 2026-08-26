Unter realiza un Congreso Extraordinario en Regina para debatir los cambios en el estatuto y la exclusión de cuatro docentes

Este miércoles se realiza un nuevo Congreso Extraordinario en Villa Regina convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER). La reunión, programada para las 9, comenzó alrededor de las 10:30 con la presencia de 240 docentes de las diferentes seccionales de la provincia.

Uno de los temas a tratar es la exclusión de cuatro docentes del Instituto de Formación Docente de Villa Regina. Las maestras fueron separadas por el Gobierno de la Provincia de Río Negro y se les inició un proceso sumarial.

La seccional Villa Regina recibe el Congreso de UnTER.

En diálogo con RIO NEGRO, Mauricio Ovadilla, secretario adjunto de UnTER, calificó como «injusta» esta medida: «Repudiamos el accionar del gobierno, que quiere amedrentar a quienes se animan a discutir«. Según el mandatario, esta es una «discusión política» y no tiene argumentos sólidos.

Remarcó que los alumnos de estas docentes «no están realizando las prácticas, porque no están cubiertos los cargos». Para acompañar a estas docentes, se realizará una movilización en horas del mediodia hacia el IFDC Regina, ubicado en Alem 760.

La necesidad de la recomposición salarial

Otro tema que se discutirá es la «urgente recomposición salarial«. Se realizará una convocatoria a paritarias, donde el objetivo será «sacar a docentes de la línea de la pobreza«, detalló Ovadilla.

El aumento planteado por el Gobierno de Río Negro en agosto es del 4,21%. De esta forma, el salario mínimo de un docente será de $1.350.000. Pero Ovadilla recalcó que los docentes están «$200.000 por debajo de la línea de pobreza«.

El secretario adjunto de UnTER detalló que «los aumentos propuestos por el Gobierno siempre perdieron con la inflación. Desde el 2023 venimos atrasados». También se tratará el blanqueo de sumas remunerativas y el desfinanciamiento de la caja jubilatoria.

Discusión por la reforma del estatuto docente

Uno de los temas centrales será la reforma del estatuto que ya se aprobó en la legislatura de Río Negro. Esta norma, definida como «arraigo docente» señala que los maestros y profesores egresados de institutos de formación docente de la provincia reciban cuatro puntos adicionales en su legajo. De esta forma, un docente que provenga de otra provincia estará en desventaja

240 maestros se reúnen para debatir distintos puntos.

Ovadilla señaló el descontento general con esta medida: «Estas definiciones se tienen que tomar en consenso con profesores«. Además, remarcó que esta modificación fue aprobada el 6 de agosto, el día que se realizaron distintas marchas contra la Ley de Tierras: «Colocaron esa fecha para que no estuviéramos alertas».