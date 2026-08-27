Cómo hacer galletitas de nuez y naranja: una receta fácil y casera para la merienda

Las galletitas de nuez y naranja son una opción sencilla para acompañar el mate, el café o una merienda. La combinación de frutos secos y cítricos aporta una textura crocante por fuera, tierna en el centro y un aroma intenso que se logra con apenas un poco de ralladura de naranja.

Ingredientes

100 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

180 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

100 g de nueces picadas

1 pizca de sal

Preparación

Batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar. Agregar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Unir los ingredientes sin amasar demasiado. Incorporar las nueces picadas y distribuirlas de manera uniforme en la masa. Llevar la preparación a la heladera durante unos 20 a 30 minutos para que tome firmeza. Formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. Aplastarlas suavemente. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 10 a 15 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse. Retirar y dejar enfriar antes de servir.

Tip: para intensificar el sabor a naranja, se puede sumar una cucharada de jugo de naranja a la masa. También es posible reemplazar parte de las nueces por almendras o avellanas.