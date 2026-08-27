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Cómo hacer galletitas de nuez y naranja: una receta fácil y casera para la merienda

Crocantes, aromáticas y con un toque cítrico, estas galletitas se preparan con pocos ingredientes y son ideales para acompañar el mate o el café.

Redacción

Por Redacción

Galletitas de nuez y naranja fáciles y caseras para la merienda. Foto ilustrativa.

Galletitas de nuez y naranja fáciles y caseras para la merienda. Foto ilustrativa.

Las galletitas de nuez y naranja son una opción sencilla para acompañar el mate, el café o una merienda. La combinación de frutos secos y cítricos aporta una textura crocante por fuera, tierna en el centro y un aroma intenso que se logra con apenas un poco de ralladura de naranja.

Ingredientes

  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 180 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 100 g de nueces picadas
  • 1 pizca de sal

Preparación

  1. Batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
  2. Incorporar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar.
  3. Agregar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Unir los ingredientes sin amasar demasiado.
  4. Incorporar las nueces picadas y distribuirlas de manera uniforme en la masa.
  5. Llevar la preparación a la heladera durante unos 20 a 30 minutos para que tome firmeza.
  6. Formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. Aplastarlas suavemente.
  7. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 10 a 15 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse.
  8. Retirar y dejar enfriar antes de servir.

Tip: para intensificar el sabor a naranja, se puede sumar una cucharada de jugo de naranja a la masa. También es posible reemplazar parte de las nueces por almendras o avellanas.


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Las galletitas de nuez y naranja son una opción sencilla para acompañar el mate, el café o una merienda. La combinación de frutos secos y cítricos aporta una textura crocante por fuera, tierna en el centro y un aroma intenso que se logra con apenas un poco de ralladura de naranja.

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