Cómo hacer galletitas de nuez y naranja: una receta fácil y casera para la merienda
Crocantes, aromáticas y con un toque cítrico, estas galletitas se preparan con pocos ingredientes y son ideales para acompañar el mate o el café.
Las galletitas de nuez y naranja son una opción sencilla para acompañar el mate, el café o una merienda. La combinación de frutos secos y cítricos aporta una textura crocante por fuera, tierna en el centro y un aroma intenso que se logra con apenas un poco de ralladura de naranja.
Ingredientes
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 180 g de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 g de nueces picadas
- 1 pizca de sal
Preparación
- Batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
- Incorporar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar hasta integrar.
- Agregar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Unir los ingredientes sin amasar demasiado.
- Incorporar las nueces picadas y distribuirlas de manera uniforme en la masa.
- Llevar la preparación a la heladera durante unos 20 a 30 minutos para que tome firmeza.
- Formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. Aplastarlas suavemente.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 10 a 15 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse.
- Retirar y dejar enfriar antes de servir.
Tip: para intensificar el sabor a naranja, se puede sumar una cucharada de jugo de naranja a la masa. También es posible reemplazar parte de las nueces por almendras o avellanas.
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