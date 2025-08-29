UPCN condiciona su participación en la reunión prevista para el 8 de septiembre

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Río Negro, puso en duda su participación en el encuentro de la Mesa de la Función Pública prevista para el 8 de septiembre próximo en la capital provincial.

El gremio envió una nota a Tania Lastra, secretaria de este organismo, donde indica que «no participará en la reunión» si la oferta salarial «es similar» a la recibida por Unter: un bono de 20.000 pesos.

La misiva del sindicato, firmada por su titular Juan Carlos Scalesi, adelanta que esa oferta es «insuficiente» porque «no refleja la realidad económica» de los trabajadores del sector público que «enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo debido a la inflación y el aumento del costo de vida».

Para UPCN una «propuesta salarial aceptable» debería contener una oferta que «refleje la realidad económica de los trabajadores y trabajadoras del sector público», «un aumento que compense la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación y el aumento del costo de vida» y «que contemple las necesidades reales del conjunto de la Administración Pública».

La próxima reunión de la Mesa de la Función Pública se acordó esta semana durante un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.