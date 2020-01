Guido Kaczka,un conductor con estilo propio

Guido Kaczka, quien anoche comenzó el nuevo ciclo de entretenimientos “Bienvenidos a bordo” por la pantalla del Trece, consideró que el éxito no puede estar supeditado “a una cuestión de cantidad de televidentes u oyentes”.

Kaczka lleva años conduciendo exitosamente ciclos de juegos en El Trece, es socio de la productora Kuarzo con Martín Kweller, desde donde produce otros ciclos y conduce desde hace varios años un ciclo en la mañana de FM 100 que lidera el rating de esa frecuencia.

P- Mitre lleva muchos años de liderazgo, pero los liderazgos en FM más allá de quien esté son como más breves, como que el público va rotando. Entonces a veces son ustedes, la Mega, la Pop o Radio Con Vos. ¿Cómo manejas eso? ¿Por qué creés que hay tanta volatilidad?

R- No lo sé, puede ser. Qué se yo, no sé bien, más allá de los puestos, me acabás de nombrar todas radios que tienen programas muy buenos en el prime time de la radio. Yo creo que los programas más importantes que quieren seguir en el éxito deben seguir reinventándose todo el tiempo, pero no sé si es tan importante quien es el número 1.

P- Bueno, vos compartiste la mañana muchos años con Lalo Mir que es muy exitoso aunque no esté primero, o Elizabeth Vernaci o Beto Casella.

R- Exacto, no puedo relacionar la cuestión del éxito, de un logro, con la mayoría de oyentes. Creo que me pasa a mí porque también soy productor y cuanto uno más se aísla de eso más nos divierte. Más allá de querer que el programa sea visto, no es el único modo de medir el éxito o no. Vos lo dijiste, ¿quién puede mirar los números de Lalo para decirme que no es un exitoso de la radio? No, tengo que mirar lo que hacen y la trayectoria. Así con tantos otros.

P- Sos productor de tevé, tenés una sociedad con Kuarzo, desde ese lugar, ¿apostarías, a una conductora o a un conductor? ¿Te gustaría trabajar con Lizzy Tagliani o con Ivana Nadal, Noelia Marzol o Sol Pérez?

P- Yo creo que los conductores no podemos hacer todo. Lo que sí creo es que los programas tienen que tener el estilo del conductor, siempre para pensarlos hay que ver qué cosa van a hacer. Todo depende del programa y no conozco conductor que pueda hacer todos los programas, cuando yo cambio el conductor y mantengo el programa se complica y cuando le cambio el programa al conductor también. Para mí tiene que ver con los momentos, estar a la altura y sostener el programa. Cuando yo veo un conductor que le va bien, me encanta.

P- ¿Es mejor no heredar mochilas pesadas? ¿Cómo reaccionarias si Tinelli dice “voy a ser presidente de la Conmebol o de AFA” y te llaman para hacerte cargo de “ShowMatch”. ¿Aceptás o no?

R- No sé si podría conducir un programa de otro. Los programas cuando un conductor no está hay que reinventarlos. En el caso de ese programa, se notaría y habría que reinventarlo. Seguramente sería un programa con un certamen de baile y de humor pero ya no sería “ShowMatch”.

P- ¿Lo tomarías si te lo ofrecen?

R- No, no, obvio que no (risas).

Guido Kaczka y el equipo de su programa radial "No está todo dicho".

P- ¿Preferís conducir los Oscar?

R- Bueno, esas cosas me encantarían, como los Martín Fierro. Pero no es por el peso. Pensemos a Tinelli manejando el programa de Rodrigo Lussich, no creo que lo pueda hacer siendo Tinelli. Por ejemplo, tampoco nos veo a cualquiera de nosotros conduciendo “Intrusos” tan bien como lo hace Jorge Rial. Me parece que esos experimentos no funcionan más allá del talento enorme de los conductores.

P- ¿Qué diferencia tenés que plantearte con el que conduce en FM 100?

R- Hay mucha diferencia, porque la verdad que no es el mismo espectador el que está mirando que el que está escuchando en la radio. Son dos personas distintas aunque sea el mismo oyente. Cuando uno escucha radio hay otra fidelidad con el conductor y el equipo, hay otra conexión. La tele es todo efervescencia.

P- Te obliga a agregar una faceta, que es la de conductor con conocimientos periodísticos ¿Cómo fuiste incorporando eso y puliéndolo?

R- Tengo periodistas en el staff con estructura, con información. La radio es un medio que requiere atención y prestar el oído cada vez más. Pero bueno, también tengo los periodistas que se encargan de eso.

“Bienvenidos a bordo”

“Bienvenidos a bordo” se emite de lunes a viernes a las 21:15 por El Trece con la idea de convertir al estudio en “un gran aeropuerto en cuyo centro se erige la parte delantera de un avión (cabina y alas) realizado a escala real. En ese imponente marco, los participantes se probarán en distintos juegos y sortearán diferentes desafíos”.

Mientras tanto, en el sector externo de este aeropuerto se encontrará el “área de servicio técnico”: allí, cada concursante deberá contestar una serie de preguntas. Quienes respondan correctamente podrán obtener importantes premios. Los que no lo consigan, caerán a un gran “depósito de combustible”.

Télam