Audiencia por el gasoducto de GNL: Andrea Confini pidió que San Antonio Oeste «se apropie» del proyecto

La secretaria de Energía, Andrea Confini, defendió el desarrollo energético en la costa rionegrina durante la audiencia pública. Foto: Marcelo Ochoa.

La secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, defendió este viernes el avance de los proyectos energéticos vinculados a la exportación de gas natural licuado (GNL) desde la costa provincial y aseguró que “esta nueva actividad” no dejará de lado a las otras actividades productivas históricas del Golfo San Matías.

Lo hizo durante la audiencia pública por el gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste, donde además pidió a los vecinos de San Antonio Oeste que «se apropien» y «se hagan parte» del proyecto que busca trasladar gas desde Vaca Muerta hacia la costa rionegrina para su exportación.

Confini recordó que esta audiencia vinculada al gasoducto dedicado es la cuarta instancia pública de debate y señaló que la primera se realizó hace tres años en Sierra Grande, en el marco del proyecto VMOS. En ese contexto, remarcó que el crecimiento de estas iniciativas se consolidó luego de la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de «desarrollar políticas estratégicas para que en el Golfo se puedan desarrollar todo tipo de proyectos».

Los proyectos energéticos que avanzan en la costa rionegrina

Durante su exposición, la funcionaria enumeró tres grandes proyectos actualmente en desarrollo en Río Negro. El primero corresponde al VMOS, que «llevará petróleo desde la cuenca neuquina hasta las costas de Sierra Grande» y que, según indicó, comenzará a operar «a mediados de 2027».

El segundo está vinculado al proyecto de producción y exportación de GNL impulsado por Southern Energy (SESA), actualmente en análisis en la audiencia pública por el gasoducto dedicado.

El tercero, en tanto, está liderado por YPF y contempla también la exportación de gas, además del desarrollo de «un poliducto para poder exportar etano, butano y propano».

Confini destacó que estas inversiones representan el inicio «de una nueva actividad económica en la costa» y posicionan a Río Negro como una provincia «productora energética».

Andrea Confini: «Ninguna tiene que ser dejada de lado»

En otro tramo de su exposición, la secretaria de Energía sostuvo que el avance de la industria energética no implica desplazar otras actividades económicas tradicionales del Golfo San Matías.

«Esta nueva actividad no significa que deje de lado a las otras que están relacionadas con el Golfo, como el turismo, pesca y agricultura. Ninguna tiene que ser dejada de lado. Significa sumar una nueva actividad y no echar por la borda el resto», expresó.

También valoró las posibilidades de empleo y desarrollo para trabajadores y empresas rionegrinas. En ese sentido, afirmó que unas 500 personas ingresaron a trabajar en la obra del VMOS «con un mínimo nivel» de experiencia y terminaron formándose como oficiales de construcción gracias a los conocimientos y certificaciones adquiridas durante el proyecto.

Además, indicó que actualmente existen 490 empresas registradas y aseguró que «muchas trabajan» en el VMOS. Como ejemplo, mencionó que la firma Milicic, integrante del primer anillo de contratistas, realizó contrataciones por 15.900 millones de pesos a proveedores rionegrinos.

El análisis ambiental del gasoducto dedicado

La audiencia pública continúa con el tratamiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste, una de las obras centrales del esquema de exportación de GNL desde Río Negro.

La consultora Serman y Asociados SA presentó parte de su análisis ambiental a través de las exposiciones de Mariano Miculicich, María Sol García Cabrera y María Eugenia Lahaye, quienes remarcaron que se trata de “una etapa” dentro del proceso de evaluación.

Durante la presentación también se explicó que solo «cinco puntos de la instalación del proyecto quedarán en superficie» y se reiteró que el plazo estimado de ejecución es de 24 meses, con inicio previsto para «el segundo semestre de 2026».

Además, se detalló que el cruce del río Negro se realizará «abajo de su lecho para preservar su ambiente».

Según se expuso en la audiencia, el estudio permitió «identificar y caracterizar» el área por donde se extenderá la traza del gasoducto y concluyó que «no existe ninguna área protegida, ni sensible».

Los técnicos también señalaron que la traza no «atraviesa centros urbanos», sino que afecta principalmente a sectores agropecuarios.