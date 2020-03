Así es la ley por la que Gutiérrez podrá endeudarse por 140 millones de dólares

La pandemia de coronavirus en el mundo abrió un nuevo capítulo político en Neuquén que se cristalizó anoche, cuando la Legislatura aprobó la ley de emergencia sanitaria que, entre otras cosas, autoriza al gobernador, Omar Gutiérrez, a tomar una deuda de 140 millones de dólares. El proyecto oiriginal hablaba de USD 100 millones, pero se amplió el monto para coparticiparlo con los Municipios.

Gutiérrez ya había decretado la emergencia sanitaria en la provincia por 180 días, pero la ley aprobada lo habilitó a tomar otras decisiones. Su iniciativa se trató con otros seis proyectos del mismo carácter.

La ley de emergencia sanitaria recibió 33 votos aportados por los bloques MPN, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Siempre, Juntos, Unión Popular, Partido Demócrata Cristiano, Frente Nuevo Neuquén y FRIN. En forma negativa se pronunciaron los bloques FIT y PTS-FIT.

Sin embargo, en el tratamiento en particular, el Partido Demócrata Cristiano y el FIT no estuvieron presentes en el recinto, mientras que el Frente de Todos votó en forma dividida. Las diputadas Soledad Martínez, Soledad Salaburu y Ayelén Gutiérrez adelantaron su voto negativo a los artículos 18, 19, 20 y 21 de la ley, vinculados a las medidas económicas.

Las oposiciones

Ayelén Gutiérrez calificó de "obscena" la deuda y aseguró que las medidas tomadas no responden a las necesidades de los neuquinos y neuquinas. Parrilli afirmó que Neuquén es la única provincia en todo el país que pidió autorización para endeudarse en el marco de una ley de emergencia sanitaria, mientras que, a nivel internacional, los organismos financieros buscarán condonar deuda. “Es de una irresponsabilidad irracional”, resumió. Su compañera de bloque, Soledad Martínez, justificó el voto negativo bajo el argumento central de que la emergencia sanitaria no es tal sino un “paquete de endeudamiento” con un monto final desconocido que supera los 140 millones de dólares. Sobre este punto, cuestionó además que se dispongan como garantía de pagos las regalías hidrocarburíferas y los recursos hidroeléctricos de la provincia. “¿De qué vamos a vivir en un par de años?”, reflexionó la legisladora.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado César Gass dijo que el gobernador “no prende la televisión y no ve cómo el presidente convoca a todo el arco político”, y lo calificó como “un llanero solitario queriendo él solo batallar sobre estas calamidades y así no vamos a salir”. Subrayó que el sistema de salud es “reconocido en el mundo y hoy está desarticulado”. Su compañera de bloque, Leticia Esteves, se refirió a la emergencia sanitaria como una “ley de endeudamiento” y pidió que la autorización “no pase por las manos porosas y que no lo usen para el gasto corriente, no somos una escribanía del Poder Ejecutivo”. Finalmente, el diputado Lucas Castelli se manifestó “contento porque es la primera vez que escucho que el Ejecutivo se endeuda para asistir a los hospitales” y se refirió a Neuquén como una provincia “mal administrada”.

A su turno, la diputada Patricia Jure (FIT) justificó la decisión de presentar un despacho en minoría al calificar la iniciativa elevada por el Ejecutivo provincial como “una ley de endeudamiento” de una jurisdicción que no puede pagar los vencimientos previstos para el actual período fiscal, estimados, entre capital e intereses, en 17 mil millones de pesos. En ese sentido, exigió no contraer un nuevo empréstito y pidió reorientar al sistema público de salud las partidas previstas para pagar dicha deuda, incorporar un impuesto del orden del 5% de las ganancias que obtenga el sector hidrocarburífero y centralizar el servicio de salud tanto público como privado. En tanto, Andrés Blanco (PTS-FIT) destacó que uno de los mayores problemas que tiene la Argentina es que “sigue privilegiando el pago de la deuda externa”. Al respecto, focalizó que con sólo el 7,4% de los recursos que el país destina por día al pago de capital e intereses se podrían realizar 3500 test diarios a un costo de 400 millones de pesos.

Desde el bloque Partido Demócrata Cristiano, el legislador Carlos Coggiola consideró que la ley se reduce a un endeudamiento al indicar que el resto de sus alcances ya se encuentran previstos en los decretos 366 y 390 que oportunamente firmó el gobernador de la provincia. Al hacer foco en el endeudamiento, diferenció en tres las líneas de financiamiento que propicia la norma y no tan sólo una como lo expone la medida. En ese sentido, recordó que a la autorización de uso del crédito por 140 millones de dólares se le debe agregar la disposición de fondos específicos creados por leyes especiales y de los recursos producidos por la ley 2751, de creación del Instituto de Juego de Azar y la posibilidad de recurrir a la colocación de letras del tesoro que superen el ejercicio financiero, tal como lo dispone el artículo 20 hasta el monto que demande los instrumentos financieros sin especificar el monto.

Las medidas que se aprobaron

•El Gobierno provincial puede tomar crédito público por hasta 140 millones de dólares.

•De ese monto, el 28,57% debe ser coparticipado con los Municipios y Comisiones de Fomento.

•Provincia podrá emitir instrumentos financieros para cancelar las obligaciones de pago del tesoro provincial, como así también desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales y de los recursos producidos de la explotación de las actividades establecidas en la ley 2751, de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar.

•La emergencia sanitaria se extiende por 180 días y se puede extender por e mismo plazo.

•El Ejecutivo provincial podrá coordinar la reorganización y funcionamiento del subsector privado de salud y obra sociales, medicina prepaga y otros sectores privados no vinculados a la salud para que las camas, los recursos humanos y los elementos que puedan contribuir a la contención de la pandemia, estén a disposición para su utilización mientras dure la emergencia sanitaria.

•Posibilita que las fuerzas de seguridad puedan aprehender a una persona sin orden judicial, en caso que sea sorprendida infringiendo las normas de la emergencia, y deberán comunicarlo de inmediato a la fiscalía.

•Se podrá convocar a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, profesionales y trabajadores de la salud que no estén bajo la dependencia del sistema público-privado, organizaciones civiles y estudiantes avanzados.

• Exención de forma total o parcial a los contribuyentes, de la obligación de abonar los mínimos mensuales fijados para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el artículo 211 del Código Fiscal Provincial vigente.

•Suspensión de desalojos y ejecuciones para las actividades afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la emergencia; la suspensión de las ejecuciones fiscales y de sentencias en el caso de juicios contra el Estado, como así también la eliminación del devengamiento de los intereses por mora del artículo 57º de la Ley de Obra Pública.

•Se incluyen un plan de protección ciudadana con contención física, psíquica y social de la población.

• Implementación de sistemas de educación alternativos a distancia

•Tres representantes de la Legislatura pasan a conformar el comité de emergencias.

•El Comité de Emergencias debe dar cuenta de sus acciones ante la Legislatura cada 15 días. Además, debe fortalecer los servicios para dar contención a la violencia de género.