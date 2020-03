Con cambios, Gutiérrez tendrá esta noche su ley para la emergencia

El gobernador Omar Gutiérrez consiguió los votos necesarios para que la Legislatura de Neuquén le apruebe esta noche la ley de emergencia sanitaria y lo autorice a tomar un crédito por más de 100 millones de dólares para hacer frente a la crisis del coronavirus. La sesión será a las 20 y continuará luego de la medianoche para la votación en particular.

Luego de que la sesión especial se postergara el jueves pasado, el oficialismo accedió a realizar modificaciones al proyecto original reclamadas por la oposición. La principal establece que un 30% del endeudamiento que se tome se reparta entre los municipios de la provincia, pero a la vez sube el monto del crédito de a 140 millones de dólares.

El capítulo de la deuda fue uno de los más criticados por la oposición y aún hay sectores que no estarían dispuestos a acompañarlo. Es el caso del Frente de Todos, cuyo ala mayoritaria declaró hoy que respalda la declaración de la emergencia sanitaria en la provincia, pero que no votará en particular el endeudamiento. Sí lo harían Mariano Mansilla y Teresa Rioseco del Frente Neuquino, quienes también integran el bloque.

"Vamos a acompañar todos los artículos que atiendan a la prevención, a dotar de insumos, equipamiento e infraestructura para salud y a tratar de que se incorporen en la ley también lo que hace a la emergencia social", explicó la diputada del Frente de Todos, Lorena Parrilli.

La legisladora indicó que el proyecto debería incluir políticas "concretas" para atender a los sectores que se verán más afectados por el parate económico y pidió que se destinen subsidios para quienes realizan actividades informales o viven del "día a día".

Sobre el pedido de endeudamiento, advirtió que la provincia está "totalmente fuera de foco, en una burbuja" porque "no hay ninguna que hoy esté pidiendo un nuevo endeudamiento en estas condiciones, sino atendiendo la emergencia con la reasignación de su presupuesto".

"Las condiciones hoy para una toma de deuda van a ser totalmente desventajosas para la provincia. Una forma de defender a los neuquinos sería que el gobernador salga a pedir el no pago de intereses de la deuda por este año", planteó. En ese rubro, Neuquén debe pagar este años unos 7.500 millones de pesos, según el presupuesto 2020.

El diputado de Juntos por el Cambio, César Gass, confirmó que el bloque respaldará el proyecto, pero con las modificaciones que se solicitaron. "Vamos a votarla con los retoques que hicimos. En la parte de la deuda, pedimos que un 30% de cada dólar que ingrese por el endeudamiento vaya a los municipios y comisiones de fomento", planteó. Otro de los pedidos fue que el comité de emergencia incorpore como integrantes a tres diputados de los bloques mayoritarios.

El legislador se mostró igualmente molesto con el gobierno provincial y aseguró que Omar Gutiérrez "se está escondiendo, no se informa y dilapida la plata". "Estamos con un déficit atroz y no es por la pandemia. La pandemia lo que hizo es empeorarlo", sostuvo.

El borrador con las modificaciones al proyecto indica que un 28,57% del crédito de 140 millones de dólares se destine como aporte no reintegrable a los municipios y comisiones de fomento de la provincia, según los criterios de la ley de coparticipación.