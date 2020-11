Habemus pato rengo

Valcheta

Conforme a los resultados electorales de EE.UU. no sólo se ha elegido a un nuevo presidente sino que también, como es recurrente, bordeando la costa ha aparecido un “Pato Rengo”.



Conforme Luis Melnik: “Expresión del lunfardo estadounidense que originariamente definía a quien no podía pagar sus deudas y por lo tanto debía dar rodeos para no encontrarse con los acreedores, como un pato rengo que no puede nadar y debe dar la vuelta bordeando la costa.

En los últimos tiempos se aplica casi con exclusividad al Presidente de los Estados Unidos uno o dos años antes de finalizar definitivamente su mandato de cuatro u ocho años si ha sido reelegido la única vez que lo permite la Constitución.

En esos últimos tramos, el verdadero poder está yendo hacia las manos del eventual futuro presidente, y por lo tanto el que está en el último tramo del ejercicio es un pato rengo”.

Jorge Castañeda

DNI 8.569.045