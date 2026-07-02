Turismo de Río negro impulsa una red de destinos inteligentes con aportes de la CAF

La secretaría de Turismo de Río Negro apunta a un trabajo de innovación de los destinos provinciales a través de un acuerdo alcanzado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Cariba- CAF para crear una “red rionegrina de destinos turísticos inteligentes y sostenibles”, mientras aguarda novedades de posibles cambios en la ley para recuperar tareas, especialmente vinculadas a la infraestructura.

La propuesta es dotar de “herramientas de gestión e innovación a la provincia y a los municipios, con herramientas tecnológicas y conocimiento”, explicó María Sol Canalda, secretaria de Turismo que cumple dos meses en la función, luego del traspaso de la estructura al ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Canalda puntualizó que la primera etapa tendrá la dotación de recursos para diez destinos turísticos, entre los que ya están confirmados Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, Viedma, Comallo.

La cooperación acordada con el organismo de financiamiento multilateral, “permitirá avanzar en asistencia técnica, nuevas herramientas de gestión y fortalecimiento institucional para acompañar el crecimiento del turismo provincial”.

En paralelo, desde la secretaría se promueve la articulación de otras áreas del ministerio con el turismo, por eso días atrás se realizó en El Bolsón una capacitación destinada a proveedores de servicios turísticos para que promuevan el consumo y uso de carnes ovinas que se producen en la Región Sur.

“Queremos potenciar la identidad rionegrina en la carta de los restaurantes de la provincia con nuestras carnes, nuestros vinos, nuestros productos que hacen a la identidad y encontramos en el turismo la mejor manera de mostrarlos”, dijo la funcionaria que destacó la expectativa para la temporada invernal.

Como parte de esa articulación es que Turismo con la ATUR, como organismo mixto abocado a la promoción turística, junto al Mercado Artesanal y Punto Río Negro compartirán espacio en la exposición Caminos y Sabores que se realiza en julio en Buenos Aires y posteriormente en la Rural de Palermo, que coincide con las vacaciones de invierno.

El año pasado Río Negro presentó su mapa diseñado por Pablo Bernasconi en la Expo Rural de Palermo. Archivo

Ordenamiento de prestadores

En el plano más territorial, la secretaría de Turismo tiene entre sus principales misiones, luego de la ley que creó la Agencia de Turismo de Río Negro, abocada a la promoción, la fiscalización y las habilitaciones, por lo cual se impulsó en el último tiempo un ordenamiento de prestadores de servicios turísticos.

“Buscamos desde la Provincia acompañar a los prestadores de servicios para que estén en regla, sean servicios seguros y que cuenten con el cuidado ambiental que requerimos”, dijo la secretaria, quien remarcó que los trámites de habilitación turística son gratuitos y se busca “hacerlos más simple”.

La Provincia otorga las habilitaciones turísticas por 3 años -a excepción de Bariloche donde esa tarea está delegada al municipio- y además en cada localidad se concenden habilitaciones comerciales que generalmente son anuales.

Obras de infraestructura

En materia de obras, continúan los trabajos de infraestructura ya iniciadas con el fondo de financiamiento turístico, como el predio ferial de Río Villegas, que “busca jararquizar el corredor turístico de Villegas y El Manso” con un espacio ordenado para la oferta de productos regionales, similar al espacio que se habilitó en Villa Llanquín.

También está en obra, casi en un 50% de ejecución, la remodelación y puesta en valor de la estación de trenes de Jacobacci, un punto turístico desde el cual parte La Trochita y el servicio de Tren Patagónico, que tendrá un espacio de cafetería y nuevos sanitarios.

Antes de la designación de Canalda en abril, el gobernador Alberto Weretilneck anticipó la posibilidad de hacer cambios en la ley de la Agencia de Turismo a la cual se dotó del fondo de infraestructura que volvería a la órbita de la secretaría, pero hasta el momento no hubo novedades.