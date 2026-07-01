Jurado popular de Neuquén declaró culpable a un hombre que abusó por 19 años de su hijastra

En un fallo histórico y contundente, un jurado popular declaró hoy culpable por unanimidad a J. R., un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una mujer de su entorno familiar de manera continuada durante 19 años, desde que era una niña hasta su etapa adulta. El agresor era padrastro de la víctima.



El veredicto se conoció esta tarde en la Ciudad Judicial de Neuquén, luego de diez intensas jornadas de debate. Los 12 ciudadanos y ciudadanas que integraron el tribunal popular respaldaron la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte, junto al abogado querellante Carlos Caroselli.

Una calificación penal de extrema gravedad

El jurado concluyó que J. R. es autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, agravado por tratarse del encargado de la guarda y gravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente (esta última aplicada hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad). Todo lo anterior en concurso ideal con corrupción de menores.

De acuerdo con la investigación fiscal, las agresiones sistemáticas se perpetraron principalmente en la vivienda donde ambos convivieron hasta el año 2020. No obstante, las pruebas determinaron que los abusos también se cometieron en oficinas de las empresas del imputado, en hoteles durante diversos viajes y en un camión utilizado para el transporte de mercadería.

Cuadernos y pericias: las pruebas clave

Durante los alegatos de apertura el pasado 18 de junio, el fiscal jefe Breide Obeid había anticipado que demostrarían que el acusado era «un manipulador» y que los hechos existieron. En la clausura del juicio, el funcionario reiteró su postura y solicitó el veredicto condenatorio que finalmente se otorgó de forma unánime.

Entre la copiosa prueba testimonial y documental exhibida en el recinto, resultó fundamental la declaración de la propia víctima, así como los informes presentados por psicólogos y psicólogas. Además, una integrante de la Policía provincial reveló un elemento clave para la causa: el contenido de una serie de cuadernos secuestrados que contenían anotaciones explícitas sobre los abusos sexuales.

Prisión preventiva inmediata y próxima pena

Cabe destacar que, de forma previa al inicio del debate, la defensa de J. R. intentó eludir el proceso argumentando que el acusado padecía una enfermedad que le impediría afrontar el juicio. Sin embargo, tras una serie de estudios médicos impulsados por la fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió en su momento que el imputado se encontraba perfectamente apto para ser juzgado.

Tras dictarse el veredicto de culpabilidad, la fiscalía solicitó de inmediato modificar la medida cautelar que pesaba sobre el condenado. El juez técnico que dirigió el debate, Marco Lupica Cristo, avaló el pedido y dispuso que la prisión domiciliaria que cumplía J. R. se convierta en prisión preventiva, inicialmente hasta el próximo 8 de agosto.

La pena que deberá cumplir el agresor se definirá en los próximos días en una audiencia de cesura que será fijada por la Oficina Judicial, en la cual volverá a intervenir el juez Lupica Cristo.