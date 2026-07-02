Argentina Metals consolida su presencia en Mendoza, tras cerrar la adquisición de dos nuevos proyectos de cobre

La compañía canadiense Argentina Metals obtuvo la aprobación de la transferencia y registro del 100% de los proyectos de cobre El Salado y La Quimera, por parte de la Dirección de Minería de Mendoza.

De esta manera, la firma amplía su presencia en la provincia, con ambas iniciativas sumando una extensión de 9.980 hectáreas. En total, posee aproximadamente 146.700 hectáreas en 26 proyectos, siendo Las Estrellas su activo insignia.

De acuerdo con los términos de la transacción, la firma realizó el pago final a los vendedores de ambos proyectos por un importe de 195.000 dólares canadienses en efectivo, y emitió 450.000 acciones ordinarias.

Argentina Metals también anunció que, sujeto a la aprobación de la Bolsa de Riesgo de TSX, emitirá 225.000 acciones ordinarias a un intermediario independiente como parte de la transacción. Las acciones estarán sujetas a restricciones contractuales de negociación hasta el 30 de junio de 2027.

Fuente: Argentina Metals.

«La aprobación por parte del Ministerio de Minería de Mendoza para la transferencia de las propiedades El Salado y La Quimera marca un hito importante para Argentina Metals», expresó el CEO de la compañía, Raymond D. Harari, mediante un comunicado.

En relación a la importancia de la medida, añadió: «Las propiedades aportan una escala significativa a nuestra posición territorial en Mendoza y refuerzan nuestra presencia en una de las regiones emergentes de cobre más importantes de Argentina.»

«Agradecemos el apoyo y la diligencia del Ministerio de Minería de Mendoza durante todo este proceso y esperamos avanzar en las actividades de exploración en colaboración con las autoridades provinciales y las comunidades locales», concluyó.