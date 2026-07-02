Fiebre amarilla: qué hay que saber antes de viajar

Antes de viajar, es importante verificar si el destino requiere la vacunación o la recomienda por razones sanitarias. Gentileza.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Se encuentra presente en regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica y África, donde existen áreas consideradas de riesgo para la transmisión.

La mayoría de las personas infectadas presenta síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y malestar general. Sin embargo, en algunos casos la enfermedad puede evolucionar hacia formas graves, con compromiso hepático, renal o hemorrágico.

Por este motivo, la prevención mediante la vacunación es una de las principales recomendaciones para quienes viajan a zonas de circulación del virus.

¿Cuándo debe aplicarse la vacuna?

La vacuna contra la fiebre amarilla debe administrarse al menos 10 días antes del viaje para que el organismo desarrolle una protección adecuada y para que el Certificado Internacional de Vacunación tenga validez.

Una vez aplicada, la inmunización brinda protección prolongada y, para la mayoría de las personas, el Certificado Internacional de Vacunación tiene validez de por vida.

¿Quiénes no deben vacunarse?

Si bien la vacuna es segura y efectiva para la mayoría de los viajeros, existen situaciones en las que está contraindicada o requiere una evaluación médica previa.

Entre ellas se encuentran:

Personas inmunosuprimidas.

Embarazadas, salvo indicación médica específica.

Mujeres en período de lactancia, excepto cuando el médico considere que el beneficio supera los riesgos.

Personas que hayan recibido, en los últimos tres meses, otra vacuna elaborada con virus vivos atenuados, salvo evaluación profesional.

Por este motivo, es fundamental realizar una consulta médica antes de programar la vacunación.

¿Qué países suelen exigir el certificado?

Algunos países solicitan el Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla como requisito de ingreso, especialmente cuando el viajero proviene de una zona considerada de riesgo.

Entre ellos se encuentran Angola, Ghana, Nigeria, Uganda y, en determinadas circunstancias, Kenia. También pueden requerirlo países como Australia, China y Tailandia cuando el viajero procede de regiones donde existe circulación del virus.

Para quienes viajan desde Argentina, también es importante considerar destinos como Brasil, particularmente algunas áreas del norte y la región amazónica, donde la vacunación suele ser recomendada por razones sanitarias, aunque no siempre constituya un requisito migratorio.

Planificar con tiempo es clave

Muchos viajeros recuerdan la vacuna pocos días antes de partir y descubren que no llegarán a cumplir con el plazo mínimo de diez días requerido para que la inmunización sea válida.

Por eso, los especialistas recomiendan consultar los requisitos sanitarios del destino con suficiente anticipación y verificar si la vacuna está indicada según la edad, el estado de salud y el itinerario previsto.

Un paso simple para viajar protegido

La vacunación contra la fiebre amarilla continúa siendo una de las medidas más efectivas para prevenir esta enfermedad y cumplir con las exigencias sanitarias internacionales.

Ante cualquier duda, es recomendable consultar con el médico o acercarse a Farmacias y Perfumerías Global, donde la vacuna puede aplicarse en los gabinetes de inyectables habilitados y se entrega el correspondiente Certificado Internacional de Vacunación.

Gabinetes de inyectables en Neuquén de Global Farmacias

Illia 774

San Martín 4305 (Alpina)

Olascoaga 1045

Senguer 1753

Plottier

Belgrano 245

Viajar informado y protegido es la mejor manera de disfrutar el destino con tranquilidad.