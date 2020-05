Hablan los protagonistas de la reinvención de la industria del vino regional por la crisis Covid-19

Por Juanjo Larrondo, especial para Yo Como

@juanjo_larrondo

La industria vitivinícola no es la excepción dentro de la crisis económica que atraviesa el país agravada notablemente por las consecuencias de la pandemia de coronavirus.



Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el año había comenzado muy bien, con un crecimiento del 13,4% del consumo interno en enero, de 1% en exportaciones en el primer bimestre de vinos fraccionados y de 197% a granel.

Sin embargo, la crisis sanitaria por el virus pulverizó las expectativas de recuperación previstas para este año. Ante este panorama, enólogos, directores comerciales y propietarios manifestaron qué cambiaron y qué deben modificar las bodegas para atravesar de la mejor manera posible este escenario.

"Hoy la pandemia nos obliga a pensar cómo llegar directamente al consumidor", afirma Martín Pérez Cambet, de bodega Casarena.



Martín Pérez Cambet, director comercial de bodega Casarena, analiza que “la gran mayoría de bodegas tenía su comercialización basada en el canal BtoB (Business to Business) es decir, vendían a través de distribuidores, representantes o por su propia fuerza de ventas. Pero siempre enfocados en la venta a otros negocios. Hoy la pandemia nos obliga a pensar cómo llegar directamente al consumidor, el famoso BtoC (Business to Consumer). Con distinto grado de sofisticación existen herramientas que permiten llegar en forma directa al consumidor: redes sociales, plataformas de venta on line, Mercado Libre, etc. El problema está en cómo hacer saber al consumidor que el producto está disponible y que puede llegar a su puerta. En eso hay que trabajar en redes sociales, manteniendo informados a los líderes de opinión para que lo puedan transmitir en sus medios”.

"La pandemia y sus restricciones nos hizo dar cuenta que no es necesaria toda la cadena de comercialización", admite Pablo Miras, director de la bodega Miras.



Por su parte, Pablo Miras, director de bodega Miras, dice que “esta pandemia nos lleva a una nueva forma de entender los vinos y su manera de comercializarlos. Ya sea desde las mismas bodegas o desde las plataformas on line de vinotecas es necesario comunicarse mucho más fluidamente con el consumidor. Este contexto nos llevó a valorizar mucho más las redes sociales y a entender que con un clic el mundo se entera de que sacaste un vino nuevo. Teníamos las herramientas guardadas en un cajón y no las estábamos usando. La pandemia y sus restricciones nos hizo dar cuenta que no es necesaria toda la cadena de comercialización”.

“Estamos haciendo catas virtuales por zoom, vivos en instagram y videos para incentivarlo a seguir tomando vino, actividades que antes no hacíamos demasiado seguido", comenta Clara Roby a Yo Como. Ella es enóloga de Los Toneles.

Clara Roby, enóloga de bodega Los Toneles, pone el acento en la necesidad de seguir en contacto con el consumidor y con ese objetivo dice que “estamos haciendo catas virtuales por zoom, vivos en instagram y videos para incentivarlo a seguir tomando vino, actividades que antes no hacíamos demasiado seguido. Por otro lado, la bodega cuenta con una tienda virtual que en estos tiempos es fundamental y desarrollamos la logística para llegar con los envíos a todo el país”.

"Estamos muy bien en hipermercados y cadenas de supermercados regionales que es donde estamos vendiendo hoy", comenta Francisco Pino, director comercial región Patagonia de la bodega Humberto Canale.

Francisco Pino, director comercial región Patagonia de la bodega Humberto Canale, afirma que “las ventas cayeron un 60%. Nos afecta mucho la situación de la gastronomía, hotelería y eventos, donde somos muy fuertes. Estamos muy bien en hipermercados y cadenas de supermercados regionales que es donde estamos vendiendo hoy. También incrementamos nuestra presencia on line, sea a través de una plataforma de ventas propia como de las catas virtuales por zoom o Instagram”.

"Implementamos la modalidad de venta on line siempre respetando a nuestros distribuidores", expresa Belén Soler, de la bodega Vinos de Potrero.

Hay bodegas que a raíz de los efectos de la pandemia tuvieron que reinventarse como bodega Vinos de Potrero. Belén Soler, su propietaria, analiza que “nosotros no contábamos con venta on line, solo vendíamos a través de vinotecas. Ahora tuvimos que implementar la modalidad de venta on line siempre respetando a nuestros distribuidores. Se realiza a través de nuestra página, pero la venta se les asigna a los distribuidores de cada provincia o región, quienes son los que entregan y cobran los productos”.

“El aislamiento y limitación de circular nos afectó más en la producción que en las salidas de vino", dice Lucas Quiroga, el enólogo y propietario de la bodega Tero Rengo.

Lucas Quiroga, enólogo y propietario de la bodega Tero Rengo, aclara que “el aislamiento y limitación de circular nos afectó más en la producción que en las salidas de vino. En la producción porque justo nos agarró en los inicios de la cosecha y nuestra bodega es ciento por ciento familiar. La vendimia es la época de reunión familiar donde todos esperamos este momento para disfrutarla. Este año no pudimos. Con respecto a las ventas, como nuestro mercado es en su mayoría regional y desde nuestro nacimiento entregábamos puerta a puerta, no paramos de recibir pedidos de vinos por el hecho de que nuestros clientes estaban todo el tiempo en sus casas e incrementaron el consumo”.

“La gente se acercó más al vino a través de la expansión que tuvieron las catas virtuales por Instagram y zoom, herramientas de comunicación que ya estaban y no las utilizábamos", resalta Nicolas Navio, enólogo de Patritti.

Nicolás Navio, enólogo de bodega Patritti, cree que “la gente está tomando mucho vino durante la cuarentena y se acercó más a esta bebida a través de la expansión que tuvieron las catas virtuales por Instagram y zoom, que son herramientas de comunicación que ya estaban y no las utilizábamos. Probablemente los consumidores hayan acudido a los stocks que tenían en sus casas, en sus cavas. Si este interés logramos mantenerlo cuando lleguemos a la nueva normalidad, quizá vamos a tener un repunte en el consumo. Es algo que me encantaría que pase”.



Una comunicación más directa con el consumidor a través de redes sociales y catas virtuales. El desarrollo de plataformas de venta on line tanto de parte de bodegas como de vinotecas e incluso de algunos restaurantes. La ampliación de la red de logística para tener la posibilidad de entregar puerta a puerta y la simplificación en la cadena de comercialización son algunos de los cambios más importantes que la pandemia generó en la industria del vino. Las visitas turísticas a las bodegas y las catas presenciales, hasta hace poco tan necesarias y demandadas y hoy paralizadas, deberán re formularse. Como para casi todo, habrá un antes y un después del 20M20.