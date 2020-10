Hace 7 meses que piden por la vuelta de sus familiares de Chile

Un grupo de barilochenses reclamó esta mañana en el Centro Cívico por la repatriación de sus familiares varados en Chile. Se concentraron en la rotonda del Ñireco, se dirigieron hacia la Dirección de Migraciones donde tocaron bocina y confluyeron en la plaza del Centro Cívico.

“Concentramos a un bocinazo porque hemos recorrido un largo camino de reclamos. Hemos tocado diferentes puertas en estos últimos meses con la esperanza de reencontrarnos con nuestros familiares”, plantearon.

Contaron que el último operativo dispuesto por el gobierno, “no alcanzó a cubrir la demanda ya que abarcó apenas una parte del universo de ciudadanos que espera volver”. Según indicaron, aún quedan 200 vecinos de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego que aguardan para regresar.

Ruth Guaquin Vidal se sumó al reclamo porque su madre de 81 años permanece en Puerto Montt desde marzo. No pudo volver ya que debe hacerlo en micro.

“Tenemos una casa en Chile. Por suerte, tenemos esa suerte de tener techo y no pagar alquiler. Pero aún así con 81 años, mi mamá se tiene que arreglar sola. Una vecina la está ayudando y la acompaña al médico porque tuvo dos episodios”, contó Ruth.

Los familiares pidieron respuestas. Foto: Alfredo Leiva

La mujer advirtió que realizó un trámite pidiendo una excepción, argumentando que su madre era “adulto mayor y tenía varias patologías”. “Solo podían viajar los que estaban con auto con patente argentina. Pasaron unos 17 vehículos este viernes. Tienen que entender que pese a la mala situación, nadie está pidiendo que los traigan gratis”, señaló.

Aclaró que incluso “quedaron autos en Chile porque hubo muy mala desinformación. El Consulado no informa y ellos tienen nuestros datos. Así que hubo gente que no se enteró. Además pedían el test negativo de Covid pero la nota llegó el miércoles. No daban los tiempos”.

Ruth admitió que siente “una angustia terrible por su mamá. Hablamos todos los días. Cuando la escucho bien, me tranquilizo. Pero cuando estuvo mal que terminó en el médico, no sabés a quien pedirle ayuda. La llamo todos los días para recordarle que tome su medicina”.

Brenda Morales también se sumó al reclamo esta mañana pese a que su hermano, Egor, logró volver a Bariloche el viernes pasado.

Los manifestantes plantearon que "hay poca información". Foto: Alfredo Leiva

“Fui a solidarizarme. En el grupo, el lema es ‘No estamos todos hasta que no llegue el último´. Hace meses que compartimos angustias y todo lo que nos pasa”, señaló y explicó que “hay mucha gente mayor y los más jóvenes ayudan a completar los formularios y todos los trámites que exigen”.

Aclaró que su hermano logró regresar “porque a último momento, habilitaron acompañantes. Debieron dormir en el auto porque no los dejaba bajar en ningún lado. Además, exigían la PCR pero todo está saturado y el resultado demora hasta 5 días”.

Brenda pidió a las autoridades que habiliten un colectivo para repatriar a quienes no tienen vehículos. “Mi hermano la pasó muy mal. Estuvo muy decaído y frustrado. La familia le enviaba dinero. Viajó a ver a mi mamá a la zona rural que tuvo un accidente. Intentó volver en el operativo de mayo y le dijeron que no estaba en el listado”, relató.