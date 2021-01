Hace años que sufro esto

Bariloche

Señores dirigentes de este tema de antenas: ¡lamento mi queja reiterada y nunca escuchada! A las 24 horas de todas las noches comienza la tortura nocturna del zumbido refuerte de estas antenas ya denunciadas tantas veces.

Ustedes, como autoridades, ¿pueden poner coto a esta situación de ignominia? Molesta a cualquier persona vecina (antenas de José Hernández 69, Bo. El Cóndor, de Bariloche). Reitero: ¿nunca pueden hacer nada? ¡No pienso pagar un peso más de impuesto municipal en Bariloche si esta situación no se arregla con el silencio que hay durante el día! ¡Ya! No escribo más, pues se han enviado muchas notas a ese Municipio, a Enacom, etc., y ¡nada se arregla! La que vive acá, al lado de estas personas incalificables, antes que ellos instalaran toda su parafernalia, ¡soy yo!

A pesar de mi edad, no soy idiota, estoy sana, pero esto hace peligrar mi salud e integridad. ¿Cómo creen que me sentí cuando hace pocos meses anduvieron caminando por mis techos de noche o cuando otra mañana cercana al salir de mi casa me encontré con cuatro encendedores vacíos tirados en mi patio? Insultos telefónicos de una voz inconfundible. ¿Solo él es dueño de esas instalaciones, heredadas del padre ya fallecido, que hace años cuando no existían las reglas para esto comenzó a trabajar con la instalación, aduciendo que era radioaficionado, según le informó hace años a mi esposo fallecido?



Ahora habrá, supongo, reglamentaciones para estas antenas, pero acá nada se cumple. ¡Sí! El insulto a esta vecina (adulto mayor, jubilada, médica, exdirectora del Hospital Zonal Bariloche, todavía sana), amenazas de incendio con esos encendedores encontrados, con el fuerte ruido desafiante nocturno y diario que impide el normal descanso nocturno.

Cualquiera merece respeto. Espero que se den cuenta y tomen decisiones razonables, prontas y necesarias, solicitando ante esta situación grave el traslado de toda esa instalación, antenas, etc., fuera de este lote del barrio a otro sitio adonde no perjudique a nada ni nadie. ¿Qué actividad desarrollan con estas instalaciones de horario continuo, con diferentes operadores en distintos horarios de trabajo?



El vecino ubicado del otro lado abandonó su lote: casa cerrada recientemente: ¿Qué es esto? ¿Para qué se pagan caros impuestos? ¿Para mantener gente inepta que se ríe de situaciones como ésta, que son incapaces de terminar con estas situaciones? ¡Hace muchos años –y ahora más– que vengo sufriendo esto!

Dra. Francisca Tello

DNI 3.751.316