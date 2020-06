Hallaron a seis personas con síntomas de COVID durante la recorrida en los barrios

El programa Detectar halló a seis personas que fueron derivadas al área de Salud para el control, dijo la secretaria de Capacitación, Empleo y Economía Social de la comuna, María Pasqualini.

La funcionaria indicó que el programa se implementó en conjunto con el gobierno de la provincia para "salir en búsqueda de casos" y concientizar a la población de la necesidad de permanecer en la vivienda para no contraer COVID 19.

Pasqualini recordó que "no son testeos masivos lo que estamos haciendo: se recorren los barrios, no se ingresa a la vivienda, se consulta si hay adultos mayores de 60 y se pregunta por si han tenido síntomas como falta de olfato o gusto, dolor corporal de garganta", detalló.

El jueves se recorrió casa por casa en Almafuerte (sector Hornitos y Florcitas) y ayer se completó el trabajo con visitas en Z1, Parque Industrial y Confluencia.

"Fueron un poco más de 300 consultas y se detectó 6 casos sospechosos, por lo que se derivó al centro de salud más cercano y se informó al ministerio de Salud para que ellos realizaran el seguimiento epidemiológico", dijo Pasqualini.

Agregó que en los casos con síntomas compatibles "se los aísla para que no entre en riesgo ni la familia, ni la ciudadanía", procedimiento que se denomina "encapsular", que no significa que la persona esté contagiada.

Pasqualini recordó que están prohibidos los encuentros y las reuniones sociales. También que se redujo el horario de circulación y de cierre de comercios: todo debe terminar a las 20.

Insistió en que el trabajo que se realiza en los barrios será para agilizar la detección de posibles casos de contagios, en especial desde el incremento de los casos positivos.

"Esto nos debe hacer responsables a los ciudadanos, si me cuido, estoy cuidando al otro. En 90 días habíamos logrado un escenario excelente, entonces lo que tenemos que hacer es resguardarnos para no contagiar ni contagiarnos", insistió.

Y la mejor manera de prevenir "es circular lo menos posible", insistó. "La pandemia es dinámica y nos pone en situación a Neuquén de virus por conglomerado, esto es, que los contagios se producen por contacto directo. No tenemos circulación comunitaria del virus, recalcó.

Pidió que se intensifiquen las medidas higiénicas de prevención, de distancia social -2 metros- , la utilización correcta del cubrebocas y que "no puede haber saludos corporales de ningún tipo: ni puño, ni codo", dijo.

Recomendó a los vecinos del interior, que "si no tienen que venir a la ciudad de Neuquén por alguna necesidad extrema, que no vengan a Neuquén capital; de ser necesario que no salga, la flexibilización económica que se logró hay que resguardarla y cuidar aún más a la ciudadanía".