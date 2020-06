¿Hay que volver o no a los entrenamientos en el fútbol argentino?

El debate se va agrandando a medida que pasan los días. El físico del jugador pide acción pero aún no hay protocolo para volver a las prácticas, y mientras en otras disciplinas ya han liberado los movimientos, en el fútbol todo se mantienen en una estricta cuarentena.



Primero está la salud, dicen algunos. Y de eso estamos hablando, dicen otros. Es que si los jugadores no se mueven, atentamos contra su salud y también contra su profesión. ¿Cómo responde el físico de un futbolista profesional después de estar 100 días prácticamente inactivo?

La paradoja de la salud contra la salud abre una grieta en el fútbol argentino. Marcelo Gallardo, técnico de River, tiró la primera piedra. O quizás no fue la primera, sino la que hizo más ruido.

“Todo el mundo entiende y pone por delante de todo la salud y la vida de las personas. Pero de ahí a no hacer nada, a quedarnos de brazos cruzados…A mí me gustaría que el ministro de Salud me diga cómo una industria puede tener 500 empleados con protocolo, y cómo el fútbol no puede tener un protocolo para que se entrenen los futbolistas en grupos mínimos”, tiró Gallardo.

El Muñeco sacudió la modorra y sus dichos no cayeron en un saco roto, muchos menos en la AFA.



Desde allí le enrostraron que fue Gallardo quien no quiso jugar contra Atlético Tucumán (por la primera fecha de la Copa de la Superliga) a pesar de que el fútbol no estaba suspendido. En River entienden que son dos situaciones diferentes: una cosa en un partido con la pandemia golpeando la puerta, como era la situación a mediados de marzo, y otra muy distinta hacerlo en grupos reducidos de jugadores entrenando en el club.

"Tenemos el deseo de activarnos de a poco con los cuidados necesarios. No tengo deseo de romper una cuarentena, de comer un asado con amigos, deseos de shopping. Tengo deseos de hacer mi trabajo con los cuidados necesarios”. Marcelo Gallardo, entrenador de River.



La presidenta de Banfield y vocal de la AFA, Lucía Barbuto, recogió el guante ante los dichos de Gallardo y recordó que abrir las puertas de un club, excede a los jugadores. “Estamos cuidando la salud y cuando hablamos de ella es no solamente de nuestros futbolistas profesionales sino de cada empleado y empleada que se encuentra sujeto y sujeta a la apertura del club”, afirmó.

De un lado y del otro el fútbol argentino argumenta sus necesidades. Más allá de lo que salga en limpio de la discusión, siempre será más saludable el debate que quedarse de brazos cruzados.