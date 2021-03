¿Hay vida en Marte?: la NASA reveló la primera fotografía del helicóptero Ingenuity

La NASA publicó la primera foto del helicóptero Ingenuity en Marte. Pertenece al rover Perseverance, quien recabará información para determinar si hay vida en ese planeta.

Away goes the debris shield, and here’s our first look at the helicopter. It’s stowed sideways, folded up and locked in place, so there’s some reverse origami to do before I can set it down. First though, I’ll be off to the designated “helipad,” a couple days’ drive from here. pic.twitter.com/E9zZGQk5jQ