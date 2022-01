Hermética quedó trunca en su mejor momento”, le dice Claudio O’Connor a RÍO NEGRO. Hermética, acaso la mejor banda de metal de Argentina, se rompió en 1994, luego de editar su tercer disco, el exitoso “Víctima del vaciamiento”, tanto lo fue como que certificó como disco de oro, mención que recibieron el 12 de noviembre de ese año durante su show, el anteúltimo de la banda, en Obras.

Un mes después, el 18 de diciembre, en Mar del Plata, Ricardo Iorio, Claudio O’Connor, Antonio Romano y Pato Strunz tocaron junto por última vez: Iorio se fue para formar Almafuerte y el resto de los Hermética siguieron juntos bajo el nombre de Malón y con Karlos Cuadrado en el bajo. Y desde entonces, cada vez que los Malón tocaban una de Hermética en sus shows el grito de guerra que volvía desde el público era de un sentimiento inequívoco: “¡La H no murió!”.



Hermética como banda podía haber quedado trunca en su mejor momento, pero no su espíritu, que siguió habitando esa letra viva y para nada muda: 30 años después, aquellas letras siguen vigentes, para bien y para mal.

La H no murió, aquel grito de guerra, en 2018 tomó forma de revival, tal como el propio O’Connor lo describió. Más precisamente: “un revival de nuestra música de los 90”. Más precisamente, por si acaso hacía falta, la música de Hermética.

O’Connor, Romano, Strunz y Cuadrado, o, dicho de otro modo, Hermética menos Iorio, de tanto en tanto, se corren de Malón para tocar Hermética bajo el nombre “La H no murió”. Comenzó con cinco shows en el Teatro Flores, un Obras y una gira por todo el país.

Pero, de un tiempo a esta parte, como todo el mundo, la H se guardó hasta mediados del año pasado cuando los shows volvieron a tener aforo generoso. Y en esta vuelta de la H a los escenarios, que comenzó en septiembre en Mar del Plata y que siguió por varias ciudades de Argentina y Uruguay, será que se den una vuelta por la región con dos shows, este viernes en Cipolletti y el sábado en Bariloche.

“Desde 2020 y hasta septiembre del año pasado no hicimos nada”, se lamenta O’Connor desde el otro lado de la línea telefónica. “No había aforo para armar una fecha. Hasta que empezaron a haber propuestas más ambiciosas de cuánta gente puede entrar en un lugar y fue entonces que volvimos a los escenarios. Todo muy reciente: nuestra primera fecha fue recién en septiembre en Mar del Plata y ahí empezamos a girar por el país y Uruguay”.

Para O’Connor, una de las voces más importantes del heavy argentino, fue fantástico volver a tocar: “Nos hizo muy bien más que nada a nivel psicológico. Fue muy duro para todos nosotros porque nos quedamos sin nuestro sustento”.

No somos una banda social, no somos del partido obrero del metal”. Claudio O’Connor



La propuesta de La H no murió sigue la línea de lo que el público quiere escuchar: “Tratamos que la lista mantenga un nivel festivo para que no paren de cantar y de agitar todo el show”, sostiene. “Y mucho más no podemos hacer porque el repertorio de Hermética tiene tres discos uno de covers”.

Los Malón, que desde hace unos pocos meses cuenta con Javier Rubio en batería tras la abrupta, pero no conflictiva salida de Pato Strunz, van por el lado clásico en la interpretación de los clásicos de La H. Aunque, como dirá O’Connor, nunca nada es igual. “Somos bastante espontáneos en ese sentido, no sé si cambiarlas”, asume. Pero, “naturalmente ya suenan distintas porque yo no tengo el mismo timbre de voz que tenía a los 25 cuando grabé el primer disco de Hermética. Por otro lado, tenemos baterista nuevo que hace que no suene exactamente igual a lo que sonaban antes. Una cosa son los discos y otra son los vivos. Los discos quedan inmortalizados en esas tomas, pero en el vivo es muy del momento. Los temas siempre suenan distinto a los discos, salvo que seas Pink Floyd (risas), o bandas de ese tipo que usan mucha tecnología y parece que estás escuchando el disco”.

Claudio O’Connor. (Foto: Leandro Zanardi).



¿Se imagina O’Connor otras maneras de abordar la música de Hermética, por caso, un soporte sinfónico? “¡Ah, eso sí estaría buenísimo!, se entusiasma. “Habría que encontrar una sinfónica que esté dispuesta a hacerlo y, por otro lado, en estos tiempos de pandemia se torna difícil organizar cosas muy ambiciosas”.

Pero las canciones de Hermética, así como son, siguen funcionando porque, básicamente, siguen hablando de lo que les pasa a los de abajo. “No somos una banda social, no somos del partido obrero del metal”, aclara O’Connor. Dicho esto, sostiene: “Las letras hablan de nosotros, de lo que nos pasaba a los integrantes del grupo. Son letras cargadas de vivencias propias. Después, sí, quizás era un mal de muchos y por eso se identificó mucha gente con esas letras, pero en realidad hablan de nosotros en ese momento”.

Por caso, valga esta mención: “Para poder irme de gira con la banda, y como trabajaba en una fábrica, iba a donar sangre para que me den el día libre, por eso, en la letra de ‘Gil trabajador’ dice ‘donando sangre al antojo de un patrón’. Tenía que ver con eso. Eran vivencias del trabajador porque venimos de ese palo, de familia de laburantes. No veníamos de familias de artistas no nada de eso. Cada uno tenía su laburo, yo trabajaba en una fábrica metalúrgica, ¡mirá desde dónde soy metalero! (risas). Y bien avanzado Hermética, incluso con discos en la calle, seguíamos laburando”.



Malón, y por ende La H…, tiene nuevo baterista, el ya mencionado Javier Rubio, un viejo conocido de la banda de los tiempos de Hermética, que se incorporó hace unos pocos meses. Pero antes de hablar de su llegada, hay que explicar la salida de Strunz, después de más de 25 años en la formación: “Pato en un momento estuvo muy distante durante todo 2020 y después, en un momento, nos dijo que no quería seguir. A mí me lo dijo personalmente, pero no sé los detalles, no sé lo que pasó. Fue algo muy personal de él. No es que hubo algún conflicto. De pronto nos desayunamos que dejaba la banda. Nos sorprendió a todos porque no esperábamos que se fuera. En verdad, lo estábamos esperando era que terminara la pandemia para continuar con compromisos que teníamos asumidos y con los proyectos como el nuevo disco de Malón”.

Ahora sí, hablemos de Javier Rubio, ex Trepanador y La Mancha de Rolando, entre otras formaciones: “Javier es un viejo conocido de los años 90. Andrés Vignolo nuestro manager al enterarse de que Pato ya no estaba más, un día dice que tenía el nuevo batero para nosotros. Y cuando me dijo que era Javier ‘¡ah pero ya lo conocemos a Javier, toca rebien!’, le respondí entre risas. Hicimos una juntada, porque ni siquiera fue una audición ya que lo conocíamos, pasaba un poco más por lo que sintiera él. Él nos estaba probando a nosotros (risas)”.

Los Malón conocen a Rubio desde hace casi 30 años porque con Hermética compartían sala de ensayo con la banda de Rubio. “Él tenía una banda con su papá, que tocaba el bajo, y nos cruzábamos constantemente cuando salíamos fumar al patio y esas cosas. Teníamos una especie de relación de estar viéndonos seguido en la sala y ahora, tantos años después, es parte de Malón”.

Hablando de Malón, O’Connor mencionó un disco nuevo de la banda, el primero de estudio desde la edición de “Nuevo orden mundial” (2015). “Estamos en la etapa de composición, en el trabajo de las letras y de lo que voy a cantar yo”, adelanta O’Connor. “De acá a fines de marzo tenemos que entrar a grabar las bases y la batería. Una vez que tengamos eso arranca todo lo demás. Es un disco de unas diez canciones que esperamos tener listo para marzo”.

La H en Cipolletti: lo que hay que saber

Día y hora: viernes 14 a las 20.

Lugar: Kimika (Ruta 22 Km 1216, Cipolletti).

Banda invitada: Detox.

Entradas: $2500

Puntos de venta: Flipper ( Av. Argentina 179,Neuquén), Nikel (San Martín 526, Cipolletti); Hey Jude (Italia 1542, Roca) Por sistema: livepass.com.ar.