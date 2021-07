Hipotiroidismo: tips para una dieta “inteligente”

Dra. Virginia Busnelli*



Es central sensibilizar a la población sobre la importancia del funcionamiento óptimo de la glándula tiroides a lo largo de la vida.

Esta glándula forma parte del sistema endocrino y se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello. Es la encargada de secretar dos hormonas –T3 y T4– fundamentales en nuestro metabolismo basal y en el funcionamiento de todos los tejidos.



La tiroides puede enfermar por diversas causas, pero las más frecuentes son las modificaciones de la función que potencian o disminuyen su actividad. Y dentro de estas, el hipotiroidismo es la más prevalente en la población.

El hipotiroidismo provoca que la tiroides libere menos hormona tiroidea de lo normal.

¿Qué ocurre en nuestro organismo entonces? El metabolismo comienza a enlentecerse, lo que trae aparejado numerosos síntomas: un posible aumento de peso, caída de cabello, cansancio, sequedad de piel, uñas quebradizas, angustia, mala memoria, fatiga, frío, hinchazón de la cara, ronquera, debilidad muscular, colesterol elevado, dolores musculares y menstruaciones irregulares, entre otros.

El diagnóstico de hipotiroidismo es sencillo y se realiza mediante la evaluación del perfil hormonal por análisis de sangre y el examen físico del médico, que es fundamental para determinar la necesidad o no de una ecografía tiroidea.

En tanto, el tratamiento se realiza con sustitución de hormona tiroidea (levotiroxina) que se adecuará según los síntomas y las características de cada paciente.

¿Qué hacer para que los síntomas desaparezcan?



Algo esencial es prestar atención a la alimentación, puntualmente a la interacción de los alimentos con la levotiroxina, ya que este medicamento ve disminuida su absorción ante la presencia de fibra.

Por eso, debemos tener presente:



· Consumir la levotiroxina con 6 horas de ayuno alimentario (ideal al levantarse).

· Tomar la medicación con unos sorbos de agua.

· Evitar el consumo de alimentos y bebidas hasta media hora después de la medicación.

· Luego de media hora podemos desayunar, pero evitando alimentos ricos en fibra (cereales integrales, verduras, frutas, legumbres, frutos secos), que interfieren en la absorción de la levotiroxina. Debemos esperar dos horas.

¿Qué puedo desayunar si tomo levotiroxina?

· En primer lugar, analizá tus horarios, ya que si desayunás dos horas después de tomar el medicamento, no hay problema en ingerir alimentos ricos en fibra.

· Si vas a desayunar media hora después, podés incorporar galletas de arroz no integrales, rodajas o tostadas de pan blanco, huevo revuelto, quesos bajos en grasa… acompañados de yogurt, leche, mate u otra infusión.

· A la fruta y sus jugos podés dejarlos para media mañana, cuando tengas sensación de hambre.

Si bien hay estudios en marcha acerca de la inclusión o no de ciertos alimentos en el tratamiento del hipotiroidismo –el gluten, por ejemplo–, no existen conclusiones por ahora. No hay una “dieta” para personas con hipotiroidismo, pero la ciencia es dinámica, esta afirmación puede modificarse en el tiempo.

Por lo pronto, procuremos orientarnos hacia una alimentación saludable. Con buen diagnóstico y un tratamiento adecuado, los pacientes logran la regresión de los síntomas y recuperan su vida normal.

* Médica especialista en Nutrición y Directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF. @virbusnell