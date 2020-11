Historia y vacunas

Carta a mi amigo el Dr. Edward Jenner.

Hay Edward querido, cuán cíclica es la historia de la humanidad. Estamos casi en tu punto de partida. Gracias igual genio, porque cuando a vos se te ocurrió inocular la viruela de esa vaquita enferma a un niño de ocho años tu maravillosa visión nos cambió las chances de supervivencia para siempre. Yo agradecida.

Sé que la caricatura del genial Gillray (foto) no te favorece, pero nos recuerda muy bien los sentimientos encontrados de aquellos días. No decirlo, ridículos motivos. Costó que te reconocieran. Políticos y científicos tardaron en rendirse ante la evidencia. ¿Qué me dirías si te cuento que hoy, dos centurias después, los tópicos de debate son, salvando las distancias, casi los mismos? Estamos frente a una pandemia viral. Parece que algo pasó con unos “Batman” allá en China y miles de millones de partículas virales salieron, como decían los chicos de Liverpool, “across the Universe”. Y acá estamos. Sin saber qué hacer ni en quién creer. En tu tiempo recuerdo muy bien la fuerza de la Liga Antivacuna. De hecho, la caricatura de Gillray describe con generosidad el sentimiento de desconfianza y rechazo a la vacunación por los probables efectos secundarios.

Créeme, la caricatura de hoy podría ser bastante análoga. Se escuchan numerosas voces en contra. No sé si tenemos miedo a que nos aparezcan murciélagos saliendo de la nariz, pero no estamos seguros. Yo te cuento Edward, no quiero ser conejito de indias de ningún negociado. Pero estoy desesperada por recuperar la libertad. Y a este paso, además, estoy desconcertada. Nos han confirmado que el virus podría circular por el aire, o sea, ¡la teoría del miasma volvió!. ¿Y la cuarentena? También, pero potenciada. Parece que es alguito más que cuarentena. A este paso vamos hacia una “anualena”. En tu época ya se hablaba de los también debatidos barbijos. Claro, los usaban ustedes, los médicos. Bueno ahora los usamos todos.

Así, Edward, como te dije al comienzo, todo parece ser cíclico. Y en esa postura aquí me encuentro, deseando que algún contemporáneo mío saque el genio de la lamparita y logre erradicar al perverso covid como vos y tus seguidores lograron erradicar la fétida viruela. ¡Gracias totales!

Luisa Bourilhon

Neuquén