La torta de chocolate más fácil del mundo, todo hecho en un solo recipiente
Si sos principiante en cuestión de repostería, esta receta es para vos. La propuesta nos la hace @esteficolombo.
La torta de chocolate más fácil del mundo, todo hecho en un solo recipiente
Si sos principiante en cuestión de repostería, esta receta es para vos. La propuesta nos la hace @esteficolombo.
Lista de Ingredientes
PARA LA TORTA: --
harina 0000: 300 gr
cacao amargo: 70 gr
polvo para hornear: 1 cda.
bicarbonato de sodio: 1/2 cdita.
sal: 1 pizca
azúcar rubio: 150 gr
azúcar común: 220 gr
aceite de girasol: 1/2 taza
huevos: 2
yemas: 2
vainilla: c/n
leche entera tibia: 400 cc
PARA EL RELLENO: --
azúcar impalpable: 500 gr
cacao amargo: 50 gr
manteca: 110 gr
sal: 1 pizca
leche: c/n
Preparación
Para el bizcocho más fácil vas a mezclar huevos, aceite, leche tibia, apenas un chorrito de vainilla y mezclamos.
Incorporamos azúcar rubia, azúcar blanca y una pizquita de sal para realzar el sabor. Luego van, tamizados, cacao amargo, harina 0000, bicarbonato de sodio y polvo para hornear. De a poco comenzamos a unir todo con el batido a mano, lo único que tienen que tener en cuenta es que no debe quedar ningún grumo. La mezcla tiene que quedar bien lisa.
Preparamos el molde con papel manteca cubriendo la base y los lados. Volcamos la mezcla y llevamos a horno pre calentado a 160° C por uno 25 minutos o hasta que al pincharlo salga sin migas pegadas.
Para el relleno vamos a batir manteca blanda y agregamos, también tamizados e intercalados, cacao amargo y azúcar impalpable. Comenzamos a batir o unir con espátula con cuidado, si queda muy pesado, intercalamos con un poco de leche. Integramos hasta que no quede ningún grumo y por último agregamos una pizca de sal.
Listo el bizcocho, cortamos a la mitad y rellenamos en el centro. Listo para disfrutar.
Comentarios