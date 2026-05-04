La torta de chocolate más fácil del mundo, todo hecho en un solo recipiente

Lista de Ingredientes

PARA LA TORTA: --

harina 0000: 300 gr

cacao amargo: 70 gr

polvo para hornear: 1 cda.

bicarbonato de sodio: 1/2 cdita.

sal: 1 pizca

azúcar rubio: 150 gr

azúcar común: 220 gr

aceite de girasol: 1/2 taza

huevos: 2

yemas: 2

vainilla: c/n

leche entera tibia: 400 cc

PARA EL RELLENO: --

azúcar impalpable: 500 gr

cacao amargo: 50 gr

manteca: 110 gr

sal: 1 pizca

leche: c/n

Preparación

Para el bizcocho más fácil vas a mezclar huevos, aceite, leche tibia, apenas un chorrito de vainilla y mezclamos.

Incorporamos azúcar rubia, azúcar blanca y una pizquita de sal para realzar el sabor. Luego van, tamizados, cacao amargo, harina 0000, bicarbonato de sodio y polvo para hornear. De a poco comenzamos a unir todo con el batido a mano, lo único que tienen que tener en cuenta es que no debe quedar ningún grumo. La mezcla tiene que quedar bien lisa.

Preparamos el molde con papel manteca cubriendo la base y los lados. Volcamos la mezcla y llevamos a horno pre calentado a 160° C por uno 25 minutos o hasta que al pincharlo salga sin migas pegadas.

Para el relleno vamos a batir manteca blanda y agregamos, también tamizados e intercalados, cacao amargo y azúcar impalpable. Comenzamos a batir o unir con espátula con cuidado, si queda muy pesado, intercalamos con un poco de leche. Integramos hasta que no quede ningún grumo y por último agregamos una pizca de sal.

Listo el bizcocho, cortamos a la mitad y rellenamos en el centro. Listo para disfrutar.


