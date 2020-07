Homicidio brutal de Cutral Co: identificaron a la víctima

El hecho fue en un departamento del bloque B1, en el barrio conocido como 500 Viviendas. (Gentileza Cutral Co al Instante).-

La víctima del brutal homicidio ocurrido en Cutral Co fue identificada: se trata de Juan Horacio Panitrul. La audiencia de impugnación solicitada por la defensa de los dos imputados está prevista para mañana al mediodía.

Una vez que se concretó la autopsia en Neuquén capital, también los investigadores avanzaron con la identificación de la víctima, que no se había logrado durante la primeras horas del brutal homicidio.

En la audiencia del sábado último, se dispuso que los dos imputados Daniel Ceferino Silvera y Rodrigo Leiva Carrasco quedaran detenidos, por seis meses de prisión preventiva. El delito que se les imputa es el de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, en caracter de coautores.

El brutal homicidio fue advertido el viernes, en el departamento "C" de la planta baja, en el bloque B1, en el barrio Libertador General San Martín -ex 500 Viviendas de Cutral Co. Llamados telefónicos advertían de un hecho violento.

En el interior del departamento, que no tenía puerta de acceso y estaba en condiciones de avanzado deterioro, se encontraba el cuerpo sin vida escondido, entre dos colchones. La víctima tenía más de 100 puñaladas y se encontraba mutilada.