Abundancia y prosperidad: los signos del horóscopo chino que cerrarán octubre con buena energía económica

Con el cierre del mes y el ingreso en una nueva fase lunar, el horóscopo chino marca un periodo de renovación y prosperidad para varios signos. La energía de los últimos días de octubre 2025 será propicia para el crecimiento económico, los nuevos comienzos y la concreción de proyectos que venían demorados.

Según las predicciones del horóscopo chino, cuatro signos destacarán especialmente por su conexión con la abundancia y la buena fortuna.

Los 4 animales del Horóscopo Chino que tendrán abundancia y prosperidad en el final de octubre

Serpiente

La energía de octubre favorece los acuerdos laborales y las asociaciones comerciales. La Serpiente recupera confianza y logra destrabar temas de dinero que venían estancados. Es momento de confiar en la intuición y cerrar tratos importantes antes de fin de mes.

Caballo

El Caballo vive días de expansión y alegría. Recibe reconocimiento por su esfuerzo y puede recibir una propuesta o ingreso inesperado. El consejo es no gastar impulsivamente: la prosperidad se sostiene si se administra con equilibrio.

Cabra

La Cabra entra en un ciclo de estabilidad emocional y económica. Octubre termina con recompensas por su constancia, sobre todo en proyectos creativos o emprendimientos personales. Encender una vela verde el 28 de octubre potenciará la energía del dinero.

Conejo

El Conejo encuentra alivio tras semanas de tensión financiera. Los últimos días del mes traen soluciones, acuerdos o pagos pendientes. Es un excelente momento para planificar nuevas metas y renovar la energía del hogar con plantas o inciensos.

Un cierre de mes con energía expansiva

La astrología oriental marca que este cierre de octubre será ideal para agradecer los logros, ordenar cuentas y sembrar intenciones de prosperidad de cara a noviembre.