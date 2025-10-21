Dónde colocar el tacho de basura dentro de la casa, según el Feng Shui 

En la filosofía del Feng Shui, cada objeto dentro del hogar influye en el flujo de energía o chi, y el tacho de basura no es la excepción. Aunque su presencia es inevitable, su ubicación puede marcar la diferencia entre un ambiente armónico y uno cargado de energía negativa.

Dónde no se recomienda colocarlo

Según esta antigua disciplina oriental, el tacho de basura no debe ubicarse en lugares visibles o centrales, ya que representa desecho, final de ciclo y energía estancada. Colocarlo en zonas como la entrada principal, el comedor o el living puede obstaculizar la prosperidad y afectar el equilibrio energético del hogar.

Tampoco se aconseja tenerlo cerca del altar, la cocina principal o el dormitorio, ya que estos espacios simbolizan la salud, la abundancia y el descanso.

Dónde ubicar el tacho de basura, según el Feng Shui

Los expertos recomiendan situar los tachos en zonas discretas, preferentemente en rincones ventilados o dentro de muebles con tapa, especialmente si se trata de la cocina o el baño.

En el caso de la cocina —considerada el “corazón energético” de la casa—, el tacho debería colocarse debajo del fregadero o dentro de un armario cerrado, manteniéndolo siempre limpio y con tapa para evitar la acumulación de energía negativa.

Consejos para que la basura no apague la buena energía del hogar

Vaciarlo con frecuencia: no permitir que la basura se acumule evita bloqueos energéticos.

Usar sahumerios o incienso natural después de tirar la basura, para limpiar el ambiente.

Colocar una planta cerca (como potus o bambú) ayuda a equilibrar la energía y neutralizar lo negativo.

Evitar tachos rotos o sucios, ya que refuerzan la sensación de abandono o caos.

El Feng Shui recuerda que el hogar refleja nuestra energía interna. Por eso, incluso los detalles cotidianos, como el lugar del tacho de basura, pueden influir en la armonía y la abundancia del espacio.