Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y por qué ya es tendencia

El Año Nuevo Chino 2026 ya genera expectativa con un aumento sostenido de consultas en Google vinculadas a su fecha de inicio, su significado y el animal que lo representa. La celebración, conocida también como Fiesta de la Primavera, volverá a concentrar rituales, reuniones familiares y eventos culturales en distintos países.

Cuándo comienza la celebración del Año Nuevo Chino

Según detalló Infobae, la celebración del Año Nuevo Chino 2026 comenzará el 17 de febrero y se extenderá hasta el Festival de los Faroles, que tendrá lugar el 3 de marzo. Sin embargo, el año lunar chino abarcará un período más amplio dentro de su calendario tradicional.

En ese sentido, el año lunar se iniciará el 17 de febrero de 2026 y finalizará el 5 de febrero de 2027. La diferencia radica en que el calendario lunar define el signo y el elemento que rigen durante meses, mientras que la festividad se concentra en los primeros 15 días.

Además, el interés anticipado se explica por la relevancia cultural de este evento, que combina creencias ancestrales con prácticas vigentes en la actualidad. Por eso, cada año despierta consultas vinculadas al simbolismo que lo rodea.

El 2026 estará representado por el caballo de fuego, una figura asociada a la energía, el dinamismo y los procesos de transformación. Dentro de la cultura china, este animal simboliza una etapa marcada por la audacia y las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Tradiciones, símbolos y rituales que marcan el inicio del ciclo lunar

El Año Nuevo Chino es la festividad más importante del calendario tradicional chino y señala el comienzo de un nuevo ciclo lunar, que suele ubicarse entre fines de enero y mediados de febrero. También se vincula con la renovación y la esperanza de prosperidad.

Durante los días de celebración, las familias se reúnen para rendir homenaje a sus ancestros y participar de rituales destinados a atraer la buena fortuna, la salud y la abundancia.

Entre los símbolos más característicos se destacan las decoraciones de color rojo, asociado a la suerte y la protección, junto con el uso de fuegos artificiales para ahuyentar a los malos espíritus. A su vez, es habitual la entrega de sobres rojos con dinero como augurio de bienestar.

Las tradiciones también incluyen cenas familiares, danzas del León y del Dragón, visitas entre allegados y saludos formales para desear felicidad y éxito en el nuevo ciclo. Estas costumbres se replican tanto en China como en comunidades chinas alrededor del mundo.