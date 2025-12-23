Horóscopo Chino: qué dicen los astros para este martes 23 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy: el 2025 está llegando a su fin y las vibraciones cósmicas se intensifican. Este martes 23 de diciembre 2025 se presenta como una jornada clave para la introspección y el reordenamiento antes del caos festivo.

La sabiduría milenaria oriental nos advierte, a través del Horóscopo Chino, que los movimientos del calendario lunar influirán directamente en nuestras decisiones de último minuto. ¿Estás listo para recibir lo que el universo tiene preparado para vos?

Horóscopo Chino: predicciones signo por signo para este martes 23 de diciembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un día ideal para cerrar acuerdos financieros. Un mensaje inesperado podría cambiar tus planes para la cena de Navidad. Mantené la calma y confiá en tu intuición.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La energía de hoy te pide descanso. No intentes resolver los problemas de todo el mundo. En el amor, un gesto simple valdrá más que mil palabras.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tu magnetismo está en su punto más alto. Es un martes excelente para presentaciones laborales o para declarar tus sentimientos. ¡El universo te respalda!

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Evitá los gastos impulsivos. La Luna sugiere que busques refugio en tu hogar y organices tus prioridades para el 2026. La armonía familiar será tu prioridad.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Como regente del ciclo, hoy sentís una presión extra. Respirá. Una noticia relacionada con un viaje o mudanza te llenará de intriga y emoción.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La sabiduría será tu mejor aliada hoy. Un secreto del pasado podría salir a la luz; usalo a tu favor con la elegancia que te caracteriza.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tu espíritu libre se siente un poco atrapado por las obligaciones. Buscá un momento para conectar con la naturaleza o hacer actividad física.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Día de mucha sensibilidad. Alguien cercano necesitará tu consejo. En lo económico, recibís una señal positiva sobre una inversión que creías perdida.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tu ingenio te sacará de un aprieto en el trabajo. Es un buen momento para innovar. En la salud, prestá atención a tu sistema digestivo.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El orden será tu clave del éxito este martes. Organizá tu agenda y verás cómo el estrés desaparece. Una sorpresa romántica te espera al final del día.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La lealtad será puesta a prueba. Mantenete fiel a tus principios. Un amigo del pasado reaparece con una propuesta interesante.

Chancho (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es momento de disfrutar los placeres de la vida, pero con moderación. La abundancia fluye hacia vos, solo tenés que saber recibirla sin culpa.

Horóscopo Chino: el consejo astral para potenciar tu energía

Para este martes 23 de diciembre 2025, los expertos recomiendan llevar encima un objeto de metal o algo de color blanco para limpiar las energías densas del ambiente. El misterio del cosmos nos invita a soltar lo que ya no sirve para entrar al nuevo año livianos y renovados.