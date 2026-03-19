Cuatro signos que dejarán de pasarla mal desde el 19 de marzo y entran en una etapa de abundancia

Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis inician un nuevo ciclo energético tras años marcados por desafíos. La Luna nueva en Piscis abre una etapa de sanación, manifestación y cambios positivos en el amor, el trabajo y las finanzas.

A partir del 19 de marzo, el clima astrológico cambia de manera significativa para cuatro signos del zodíaco: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Según la astrología, estos signos dejan atrás un período de pruebas intensas vinculado al tránsito de Saturno en Piscis, que se extendió desde febrero de 2023 hasta febrero de 2026.

Durante esos tres años, este planeta —asociado a las lecciones, los límites y la madurez— impactó directamente en áreas clave como las relaciones, la carrera profesional, las finanzas y la vida emocional, generando bloqueos, frustraciones y procesos de aprendizaje profundo.

Ahora, con el cierre de ese ciclo y la llegada de la Luna nueva en Piscis, comienza una etapa completamente distinta.

El fin de una etapa difícil: qué pasó con Saturno en Piscis

En astrología, Saturno es conocido como el “gran maestro kármico”. Su paso por Piscis —un signo emocional, sensible y espiritual— obligó a muchas personas a:

Revisar vínculos afectivos

Enfrentar heridas del pasado

Replantear metas profesionales

Aprender a soltar lo que no funcionaba

Medios especializados como Astro.com y Astrology Zone coinciden en que estos tránsitos suelen generar sensación de estancamiento, pero también son clave para construir bases más sólidas a largo plazo.

La Luna nueva en Piscis: el punto de inflexión

La Luna nueva en Piscis marca un momento ideal para:

Cerrar ciclos emocionales

Sembrar nuevas intenciones

Conectar con deseos profundos

Iniciar una nueva etapa con mayor claridad

Este evento astrológico potencia la intuición, la creatividad y la capacidad de manifestar cambios reales en la vida cotidiana.

Los 4 signos que cambian su suerte desde marzo

Géminis

Después de años de dudas y caminos inciertos, Géminis comienza a ver resultados concretos. Se activan oportunidades en lo laboral y una mayor claridad emocional para tomar decisiones.

Virgo

Uno de los signos más impactados por Saturno. Ahora llega el momento de soltar exigencias extremas y empezar a recibir recompensas, especialmente en vínculos y proyectos personales.

Sagitario

Deja atrás una etapa de desorden emocional y familiar. Con esta nueva energía, recupera su optimismo natural y aparecen nuevas oportunidades de crecimiento.

Piscis

El gran protagonista del cambio. Tras años de pruebas, inicia un renacer. La Luna nueva en su signo potencia la manifestación, la abundancia y la conexión con su propósito.

Un nuevo ciclo: abundancia, suerte y manifestación

Según la astrología, este momento representa un verdadero “reset” energético. Estos signos:

Dejan atrás el dolor acumulado

Integran aprendizajes de los últimos años

Comienzan a atraer nuevas oportunidades

La clave estará en conectar con las intenciones, visualizar objetivos y animarse a avanzar sin el peso del pasado.

Qué hacer para aprovechar esta energía

Escribir deseos e intenciones durante la Luna nueva

Soltar vínculos o situaciones que ya cumplieron su ciclo

Apostar a nuevos proyectos

Escuchar la intuición

Este cambio energético de marzo no solo marca el fin de una etapa difícil, sino también el inicio de un período donde la abundancia, la claridad y el crecimiento personal vuelven a estar en el centro de la escena para Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.