De Pampita a La China Suárez, Jimena La Torre adelantó cómo será el 2026: el rol clave de Júpiter y las predicciones para los famosos

Jimena La Torre desplegó en Puro Show un panorama astrológico detallado sobre lo que traerá 2026. Primero realizó una lectura general del año y luego avanzó con predicciones puntuales para distintas figuras del espectáculo.

Al comenzar, la astróloga puso el foco en un tránsito clave: Júpiter. “Es el mejor planeta de todos, el que te hace sentir bien, el regente de Sagitario, siempre con buena energía. Está en Cáncer ahora y estuvo en Cáncer la mitad de 2025”, explicó. Según señaló, esa influencia se extiende durante los primeros meses de 2026 y define el clima emocional del inicio del ciclo. “Continúa en Cáncer y el 30 de junio pasa al gran signo de Leo”, detalló.

La Torre profundizó en el significado de ese cambio y lo vinculó con la autoestima y la forma de atravesar conflictos. “Leo tiene una mirada mucho más abarcativa. Sagitario es súper positivo y va siempre para adelante, pero no se banca demasiado los problemas. En cambio, Leo se banca todo, porque Leo es el Sol”, explicó. Y agregó: “Donde tenemos a Leo en la carta natal es el área que se enaltece y donde aumenta la autoestima. Si la autoestima está bien, todo fluye mejor”.

En esa línea, remarcó que la primera mitad del año estará atravesada por lo emocional y lo familiar, mientras que la segunda traerá acción y concreción: “Nos vamos a sentir mejor con nuestras familias y con lo que nos pasa”.

Cómo será el año de los famosos, según Jimena La Torre

Tras el análisis general, Jimena pasó a las predicciones personalizadas. Sobre Pampita, aseguró que el 2026 se presenta sólido en lo afectivo. “Le sale el diez de oros: alegría en pareja, un castillo. La verdad, re bien. Sigue con el mismo”, dijo sobre su relación con Martín Pepa.

Al hablar de Benjamín Vicuña, recordó que siempre estará ligado a Pampita por sus hijos y anticipó un gran momento personal y laboral. “Es un cuatro de bastos, muy relacionado con el disfrute en pareja”, señaló, y no descartó un paso importante: “Acá puede haber un casamiento”.

Para Roberto García Moritán, la lectura fue optimista en términos de equilibrio y trabajo. “Para su cumpleaños va a estar con alguien. Esta carta habla de sociedades y de buen trabajo; seguramente vuelva a trabajar”, aseguró.

En cuanto a China Suárez, La Torre describió un escenario con aire extranjero y bienestar. “La carta tiene un pez dorado. Yo la veo que se queda. La veo muy feliz con lo que logra, por lo menos al principio del año, hasta su cumpleaños”, dijo al referirse a la posibilidad de regresar a la Argentina.

Sobre Mauro Icardi, puso el acento en los vínculos y el crecimiento personal. “Es raro que las personas de Piscis, cuando se juntan de verdad, se separen”, explicó, y lanzó una predicción que llamó la atención: “Hay mucho desarrollo profesional, pero también mucho amor y fertilidad en el futuro”.

Para Nicole Neumann, anticipó un año más calmo. “Hay una protección, como si encontrara tranquilidad dentro de su casa”, dijo, aunque aclaró: “Escorpio siempre da la nota por algún tema, pero se la ve un 2026 más tranquilo que el anterior”.

En relación con Fabián Cubero y Mica Viciconte, aseguró que la pareja sigue firme y con proyección. “Esa relación, por ahora, brilla”, afirmó, y destacó que él tendrá más movimiento laboral, lo que ayudaría a bajar tensiones.

Para Beto Casella, la lectura fue más desafiante. “Tiene un año arcano cinco, con mucha competencia”, advirtió, y dejó un mensaje claro: “La unión hace la fuerza, porque si no, como decía el Martín Fierro, los de afuera te devoran”.

Luego se refirió a Susana Giménez, a quien ubicó en un lugar de poder y consolidación. “Sigue sentada en el trono”, aseguró, y explicó que “tiene que llegar una empresa que la produzca bien y que las puertas se abran a partir de su cumpleaños”.

Hacia el final, mencionó a Mirtha Legrand, para quien también auguró equilibrio y continuidad profesional. “Va a seguir trabajando”, concluyó.

Con información de ElTrece