Pampita habló de su relación a distancia con Martín Pepa y confesó: “Muero de amor”

Carolina «Pampita» Ardohaín acudió como invitada al programa de DGO Stream en Punta del Este y se sometió a un Ping Pong que propuso «El Pollo» Álvarez.

La modelo respondió con convicción cada una de las preguntas sobre «¿Quién ama más?» en las parejas de varios famosos que le fue proponiendo el conductor.

Pampita consideró que Rodrigo de Paul ama más que Tini Stoessel, Lali Espósito más que Pedro Rosemblat, Nico Occhiato más que Flor Jazmín Peña y Oriana Sabatini más que Paulo Dybala. Sin embargo, para referirse a Pablo Echarri y Nancy Dupláa eligió utilizar la opción de «empate».

Después «El Pollo» la sorprendió al preguntarle por «¿Martín Pepa o Pampita?». Y ella respondió: «Martín Pepa. Está muerto conmigo».

Aunque después aclaró: «Yo muero igual. Me da una sonrisa y me derrito”. Pero en el fondo reveló que espera que él sea quien esté más enamorado.

“Sí, estoy re enamorada. Muero de amor”, afirmó Pampita, que recordó que “hace un año y dos meses” está en pareja con Pepa y, cuando le preguntaron si le gustaría casarse, admitió que “sí”, pero aclaró que “esta situación es distinta a todo” porque su novio vive en los Estados Unidos.

“A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces”, dijo sobre la relación a distancia y señaló que su pareja “solo viene tres veces al año” a la Argentina.

La modelo recordó con humor los inicios de su noviazgo con Pepa: «Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como 3 horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”.

“No se rindió con eso y siguió insistiendo muchos días. Siguió insistiendo y viniendo, y mandó flores y siguió. Tenía mucha fe él”, completó.

Ardohaín destacó el vínculo que Pepa mantiene también con sus hijos: “Mis hijos lo aman con locura, él tiene mucha paciencia y muy buen humor siempre. Para mis hijos es como una alegría cuando llega”.