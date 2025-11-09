El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 9 al 14 de noviembre, signo por signo 

La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió sus predicciones semanales para todos los signos del zodíaco, en un periodo marcado por cambios, renovación y energía de prosperidad. Según explicó desde su canal de YouTube, la segunda semana de noviembre será clave para cerrar ciclos, tomar decisiones importantes y abrir el corazón a nuevas oportunidades antes del fin de año.

Predicciones de Mhoni Vidente para la segunda semana de noviembre 2025: todos los signos

A continuación, el horóscopo signo por signo con las cartas, los mensajes espirituales y las recomendaciones para aprovechar al máximo esta etapa.

Aries

Carta: El Diablo. Semana de fuerza y determinación. Mhoni advierte que es momento de tomar el control de tu vida personal y económica, sin miedo al cambio. Consejo: cuidado con personas negativas; hacé limpieza energética en tu entorno. Color: rojo. Números de la suerte: 19 y 27.

Tauro

Carta: El Mundo. Llega un ciclo de recompensas y logros. La astróloga señala que Tauro tendrá la oportunidad de cerrar proyectos importantes y recibir buenas noticias laborales. Consejo: agradecé lo alcanzado y proyectá con confianza lo que viene. Color: verde. Números: 06 y 15.

Géminis

Carta: La Estrella. Semana de inspiración y brillo personal. Nuevas oportunidades profesionales o creativas podrían abrirse. Consejo: no dudes de tus capacidades, la suerte te acompaña. Color: amarillo. Números: 10 y 33.

Cáncer

Carta: La Emperatriz. Energías de crecimiento y fertilidad, tanto en lo personal como en lo económico. Consejo: cuidá tu salud emocional y prestá atención a tu intuición. Color: blanco. Números: 05 y 20.

Leo

Carta: El Sol. Semana de éxitos, reconocimiento y vitalidad. Mhoni asegura que los leoninos estarán en su mejor momento para brillar. Consejo: enfocá tu energía en proyectos a largo plazo. Color: dorado. Números: 11 y 19.

Virgo

Carta: El Juicio. Momento de renacer y dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo. La vidente sugiere cerrar etapas con madurez. Consejo: no temas decir adiós, lo nuevo llega con mejores oportunidades. Color: azul. Números: 04 y 12.

Libra

Carta: La Rueda de la Fortuna. Cambios positivos en lo económico y sentimental. Todo lo que parecía trabado comienza a moverse. Consejo: confiá en el destino, lo que llega será para bien. Color: rosa. Números: 08 y 22.

Escorpio

Carta: La Muerte. Tiempo de transformación total. Mhoni indica que este signo deberá dejar atrás el pasado para renacer con más fuerza. Consejo: soltar lo que pesa te abrirá la puerta a la abundancia. Color: negro y morado. Números: 03 y 17.

Sagitario

Carta: El Mago. Una semana poderosa para manifestar deseos y avanzar en proyectos personales. Consejo: usá tu creatividad y mantené el enfoque; todo lo que inicies prosperará. Color: naranja. Números: 13 y 29.

Capricornio

Carta: La Templanza. El equilibrio será la clave. Mhoni recomienda cuidar el cuerpo y la mente y no tomar decisiones apresuradas. Consejo: mantené la calma; los resultados llegarán pronto. Color: gris. Números: 09 y 24.

Acuario

Carta: El Ermitaño. Semana introspectiva. Es momento de revisar lo aprendido y preparar un nuevo rumbo profesional o personal. Consejo: hacé silencio interno y seguí tu intuición. Color: turquesa. Números: 07 y 18.

Piscis

Carta: El Loco. La energía te impulsa a aventurarte en lo desconocido. Nuevas etapas laborales o sentimentales comienzan. Consejo: confiá en tu intuición y no dejes pasar oportunidades inesperadas. Color: violeta. Números: 01 y 30.

Energía general de la semana

Según Mhoni Vidente, los días del 9 al 14 de noviembre estarán dominados por energías de cierre, agradecimiento y renovación, ideales para dejar atrás lo que no suma y abrir espacio a la prosperidad antes de fin de año.

“Esta semana es para agradecer lo vivido y preparar el corazón para lo nuevo”, concluyó la astróloga.