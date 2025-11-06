Portal 11/11: rituales de abundancia para aprovechar la energía más poderosa de noviembre

Cada año, el portal energético 11/11 se considera uno de los momentos más potentes para manifestar deseos, limpiar energías estancadas y atraer abundancia, amor y prosperidad. Según la numerología y las corrientes espirituales, el número 11 es un “número maestro” que representa intuición, conexión divina y nuevos comienzos.

Este martes 11 de noviembre de 2025, la vibración del portal se amplifica, ofreciendo una oportunidad única para alinear mente, cuerpo y energía con lo que deseamos atraer. A continuación, te contamos cómo aprovechar su fuerza con rituales simples y efectivos.

¿Qué significa el portal 11/11?

En la numerología, el 11 simboliza iluminación, conexión espiritual y poder de manifestación.

Cuando la fecha se duplica —11 de noviembre (11/11)— se genera una “puerta energética” que potencia la ley de la atracción y permite concretar metas materiales o emocionales si se trabaja con intención.

Durante este día, es ideal enfocarse en pensamientos positivos, escribir deseos y visualizar aquello que se quiere manifestar antes de que termine el año.

Ritual 1: “El deseo escrito”

Objetivo: activar la energía de la intención.

Materiales: una hoja blanca, una vela dorada o blanca, y una moneda.

Escribí en la hoja tres deseos concretos que quieras manifestar antes de que termine 2025. Encendé la vela y colocá la moneda encima del papel. Repetí en voz alta: “Todo lo que deseo llega a mí con facilidad, gratitud y merecimiento.” Guardá la hoja doblada en tu billetera o altar personal hasta el próximo 11/11.

Este ritual ayuda a “sembrar” intenciones bajo la vibración del número maestro.

Ritual 2: “Baño energético de la abundancia”

Objetivo: limpiar energías viejas y abrir espacio a la prosperidad.

Materiales: sal marina, miel, hojas de laurel y unas gotas de aceite esencial de canela.

Llená la bañera o una fuente con agua tibia. Agregá los ingredientes y mezclalos con tu mano derecha en el sentido de las agujas del reloj. Sumergí tus manos y visualizá cómo se limpia todo bloqueo económico o emocional. Mientras lo hacés, repetí: “Merezco abundancia y la recibo con amor.”

Este baño puede hacerse también a modo de enjuague final en la ducha.

Ritual 3: “Monedas al viento”

Objetivo: atraer dinero y nuevas oportunidades.

Materiales: tres monedas doradas (pueden ser reales o simbólicas) y un saquito de tela verde.

Sostené las monedas en tus manos y pensá en un deseo económico concreto. Soplalas tres veces y colocalas en el saquito. Guardalo cerca de la entrada de tu casa o en tu cartera para atraer prosperidad continua.

Consejos Feng Shui para potenciar el portal

Aireá la casa y limpiá los espejos: el 11/11 marca el inicio de un nuevo ciclo. El Feng Shui recomienda eliminar el polvo y permitir que el Chi (energía vital) circule libremente.

Encendé una vela roja o dorada: activa la energía del fuego, relacionada con la expansión, la acción y la abundancia.

Evitá discusiones o pensamientos negativos: lo que se piensa y se siente este día tiene un impacto multiplicador.

El portal 11/11 no solo invita a pedir deseos, sino también a agradecer. Reconocer lo que ya se tiene es la forma más directa de atraer más prosperidad.

Como dicen los maestros espirituales: “Donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, florece tu realidad.”