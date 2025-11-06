Los signos que deberán aprovechar noviembre para agradecer y cerrar ciclos antes de fin de año, según Mhoni Vidente

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente reveló cuáles son los signos del zodíaco que tendrán un mes de reflexión, limpieza emocional y cierre de etapas. Según explicó, noviembre será un mes clave para soltar cargas del pasado, agradecer lo vivido y preparar el terreno energético para un 2026 de mayor crecimiento y prosperidad.

Los signos que deberán aprovechar noviembre para agradecer y cerrar ciclos, según Mhoni Vidente

Escorpio: transformación profunda

Noviembre es el mes regido por Escorpio, y eso lo convierte en el gran protagonista del cierre de ciclos. Mhoni Vidente recomienda que los escorpianos usen este mes para perdonar, soltar resentimientos y confiar en los cambios que están ocurriendo, aunque parezcan caóticos.

Tauro: agradecimiento y desapego

Para los taurinos, el mensaje es claro: agradecer lo que se tiene y dejar ir lo que ya no suma. Mhoni Vidente señala que noviembre será ideal para limpiar la energía del hogar, donar lo que no se usa y practicar la gratitud diaria.

Leo: cierre de ciclos afectivos

Los leoninos deberán reflexionar sobre sus vínculos y su rol emocional en las relaciones. Mhoni Vidente sugiere no temer a los finales: algunos vínculos se transforman o se cierran para dar paso a conexiones más auténticas.

Piscis: limpieza energética y emocional

Piscis vivirá un mes de sanación interna y claridad espiritual. Es momento de soltar culpas y energías densas acumuladas durante el año. Mhoni recomienda realizar baños con sal marina y velas blancas para purificar el aura.

Virgo: introspección y planificación

Los virginianos sentirán una fuerte necesidad de ordenar, cerrar pendientes y proyectar el 2026 con foco y realismo. Mhoni Vidente indica que noviembre será el mes ideal para hacer balances y reconocer los logros obtenidos, sin exigencias.