El Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana de octubre 2025, signo por signo

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga y tarotista que se ha ganado el reconocimiento del público por sus impactantes predicciones, nos deja su horóscopo semanal del 26 al 31 de octubre para cada signo del zodiaco.

Con su particular capacidad para interpretar las energías cósmicas que la convirtieron en una destacada pitonisa, desde su canal oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente) nos cuenta que nos deparan los astros para los próximos días.

Además, nos deja el mensaje de las cartas de la sabiduría y del propósito, y sus consejos para ser felices.

El horóscopo semanal del 26 al 31 de octubre 2025 por Mhoni Vidente

Aries

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Blanco y Naranja. Números de la suerte: 09, 12 y 60 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio.

Pidan que se les dará. Esta semana vienen cambios muy importantes para crecer, desarrollarse más económicamente y ver al futuro. Tendrán un muy buen cierre de mes, sin contratiempos. El 31/10 prendan una veladora azul o morada para tener suerte en noviembre. Inviertan en ustedes mismos y en su salud. Trámites y planes. Semana apasionada, de amor verdadero. Casi siempre son el apoyo de todos, son líderes naturales porque saben solucionar problemas. Cuidado con préstamos: no pidan y sólo gasten lo que tienen. El 2026 será un año difícil en cuestiones económicas y de ahorro: empiecen a medirse desde ahora. Triunfo total en cambios y trámites. Gente de poder los rodea y les habla de un negocio: no lo duden.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Cierren ciclos, cosas, personas y trabajos del pasado. Todo lo vivido y realizado fue un buen aprendizaje, pero no vuelvan. Vivan aquí y ahora e idealicen su futuro. Vivan más para ustedes y no tanto para los demás.

Mensaje de las cartas del propósito: Sanación energética. Sanen su espíritu, su alma y su cuerpo. El espíritu es fundamental porque trasciende. Conecten espiritualmente para sanar. Aprendan a comer: no desesperen y disfruten.

Tauro

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Naranja y Azul fuerte. Números de la suerte: 03, 25 y 27 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo.

Triunfo, dinero y poder. Ordenen sus cuentas y sus pagos. Semana de mucho trabajo, viajes laborales y de sentirse agotados. Caminen y mediten para evitar el estrés. Juntas laborales por nuevos proyectos y contrataciones. Si les ofrecen trabajar fuera del país, acepten. Arreglen temas legales pendientes. Momento de crear cosas. Remodelen su casa para vivir mejor. Embarazo en puerta. Desconfíen de todo y de todos. Arreglen papeles y trámites.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: No en todo tienen la razón. Vale equivocarse y pedir perdón. Quítense el ego y la soberbia. Semana de hablar con familiares por un evento importante.

Mensaje de las cartas del propósito: Momento de decir la verdad y de crecer en todo lo posible. Díganse la verdad a ustedes mismos: qué piensan, qué sienten y hacia dónde van. No se mientan. Liderazgo natural. Están en el camino correcto: no se rindan, sean constantes. Mantengan el buen humor y las ganas de ser alguien en la vida.

Géminis

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Lunes 27/10. Colores: Verde y Amarillo. Números de la suerte: 01, 16 y 69 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

El Sol los ayuda a quemar las energías negativas, a avanzar económicamente, a decidir hacia dónde van y qué quieren en estos días para reinventarse. Semana de pagos, de trámites, de pensar compras importantes y de hacerse fuertes en la vida. Juntas laborales: les ofrecen un ascenso o un trabajo mejor. No se limiten por otras personas, no dejen que los manipulen y aléjense de personas tóxicas. Mejoren hábitos y purifiquen su cuerpo. No tengan miedo a los cambios; es tiempo de progresar. Semana fundamental para desarrollarse más económicamente. Cualquier ritual que hagan el 31/10 o el 1/11 se les cumplirá. Usen algo de plata para cortar las malas vibras. Déjense querer. Todo se les dará. Arreglen cuestiones legales. Semanas de juntas laborales, fiestas y reuniones: traten de ir a todos pero controlen los excesos.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: TicTac. Administren mejor su tiempo para que les rinda más y eviten correr.

Mensaje de las cartas del propósito: Viajar. Empiecen a planear sus próximos viajes para renovar energías. Libertad. No se ahoguen en sus parejas, trabajo o encierro. Siéntanse libres.

Cáncer

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Jueves 30/10. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 05, 15 y 24 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio.

Semana de crecer y hacer proyectos nuevos. La gente se fija en ustedes. Traen optimismo, se ocupan de ustedes y se quieren más, lo que les da armonía. Semana de reuniones laborales y mucho trabajo. Los buscan amores del extranjero o de otros lugares. Estudien idiomas. Problemas legales que arrastraban serán resueltos favorablemente. Traten de ser más cautelosos con las personas que los rodean. Entiendan que están en momento de brillar con las energías cósmicas más alineadas. Hagan ejercicio. Suerte en juegos de azar. Cuídense de envidias y brujerías. Estabilidad. Cuidado con pleitos y enojos con personas cercanas. Aléjense de personas tóxicas que sólo les traen conflictos y caos.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Bendecidos serán esta semana. Sean más ahorrativos y compren cosas para formar patrimonio.

Mensaje de las cartas del propósito: Infinita abundancia. Traen suerte. Lo que quieran, lo lograrán. Son tiempos de decidir y avanzar. Tiempo de quererse más.

Leo

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Azul y Morado. Números de la suerte: 11, 17 y 58 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Capricornio y Sagitario.

Momento de decidir, accionar y crecer. Semana muy buena de estar arriba. No le den tanto dinero a su familia; no son solamente proveedores: apoyen sólo cuándo lo necesiten, no es su obligación. Semana de mucho ejercicio y de reinventarse. Si los invitan a un viaje familiar, vayan. Prosperidad sin límites. Prepárense más para realizarse más. Quítense personas interesadas y conflictivas de su vida. Podrán dar solución a problemas que arrastraban. Amor verdadero y/o propuesta de matrimonio. Cuidado con celos, traiciones y con ser tan posesivos. Firman un contrato que esperaban para crecer más económicamente.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Imaginen para poder realizar cosas. Proyecten lo que desean.

Mensaje de las cartas del propósito: Protéjanse siempre de energías negativas: no pequen de confiados. Justicia. Cualquier trámite legal será solucionado. Avanzan.

Virgo

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Jueves 30/10. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 06, 29 y 30. Signos compatibles: Tauro, Géminis y Aries.

Semana de tener calma, constancia y prudencia. No se rindan y no hablen tanto de sus cosas para evitar envidias. Días de logros económicos; les pagan deudas; sanación completa. Relájense, mediten y eviten el estrés. No sobrepiensen ni piensen cosas que no son ni pasarán. Son momentos de moverse y pensar hacia el futuro. Preparen un viaje para fin de año. Se abre un camino hacia un nuevo trabajo. Traten de estar más vitales y fuertes. Perseverancia en todo. Si están casados, cuidado con traiciones, mentiras y problemas de infidelidades. Abundancia, crecimiento y estabilidad. Negocio propio u otro trabajo. Cuídense de chismes de compañeros; No hablen de sus cosas.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Rectificar y perdonar. Es momento de saber hacia dónde van y rectificar errores. Vale perdonar y pedir perdón para quitarse lastres del pasado. Apoyan a un familiar enfermo.

Mensaje de las cartas del propósito: Utilicen toda su fuerza mental y espiritual para solucionar todo y avanzar en la vida. Dejen pasar lo que no pueden resolver o lo que no era para ustedes.

Libra

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 07, 19 y 23 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario.

Semana de tener suerte en juegos de azar. El 31/10 prendan una vela blanca o azul y pídanle al arcángel Miguel que les quite envidias y brujerías que arrastraban. Abran bien los ojos con los enemigos ocultos, que son las personas que los rodean. No acepten regalos de personas desconocidas. Cuiden su energía, su cuerpo y su mente para crecer. Semana de mucho trabajo, de cierre de contratos, de cierre de mes y de exámenes: administren bien su tiempo para no sentirse presionados. Manténganse saludables y hagan ejercicio. Conecten con el agua y la naturaleza. Preparen un viaje y disfruten de su tiempo, su dinero y su gente. Emociones nuevas. Inviertan en ustedes; actívense en todas las formas y duerman bien. Quiten lo que estorbe. Regalo sorpresa. Nuevo amor. Viaje imprevisto que les dará alegría y felicidad.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Feliz riqueza en esta semana. Les llega dinero, venden algo, pagan deudas y sanan su economía.

Mensaje de las cartas del propósito: Construir cosas nuevas en su vida. Medioambiente; cuiden a la naturaleza y contacten con ella.

Escorpio

Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Miércoles 29/10. Colores: Blanco y Negro. Números de la suerte: 05, 14 y 16. Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Es su semana; realización; dinero. Su intensidad es mucha: dejen el drama y la especulación. No se metan en chismes y corten con gente negativa. Juntas laborales, cierre de mes y proyectos nuevos. Los busca un familiar para compartir un evento. No vuelvan con exparejas. Energías positivas. Se reinventan. Usen sus colores para verse mejor. No piensen de más. Corten con todo lo negativo que los rodea. Cuidado con pleitos familiares, con amigos del trabajo o personas que los rodean: no pueden confiar en todo el mundo.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: El destino está escrito pero vívanlo de la mejor manera para estar bien. Pidan que su destino sea vivir mejor, tener más dinero y estabilidad económica.

Mensaje de las cartas del propósito: Traten de tener sanación espiritual y tener armonía con quienes los rodean. Compren una piedra de cristal como amuleto para cortar energías negativas.

Sagitario

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Miércoles 29/10. Colores: Rojo y Naranja. Números de la suerte: 18, 32 y 44. Signos compatibles: Géminis, Leo y Virgo.

Semana de pisar firme, quitarse pensamientos negativos y fantasías. Deben saber qué quieren para empezar a avanzar. Semana de mucho trabajo, ocupaciones y juntas laborales. Los rodean energías muy pesadas: aléjense de esas personas. El miércoles prendan una veladora roja o blanca y pídanle al arcángel Miguel que les corte lo negativo. Protéjanse. Vuelvan a estudiar o terminar lo que empezaron. Arreglen papelería pendiente y terminen trámites. Relajen, caminen y mantengan buenos hábitos. Les dan un dinero que les debían: paguen deudas. Momento de cosechar lo bueno de lo que hicieron en el pasado. Manifiesten todo lo que quieren -mejor vida, salud, trabajo- todos los días y será cumplido. Resuelven problemas de tiempo atrás. Poder, fuerza y determinación; ascenso laboral. Pasión, deseo y amores fugaces y apasionados.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Respiren. Respiren profundo, analicen bien y quítense pensamientos negativos. Asesórense bien sobre lo que necesiten.

Mensaje de las cartas del propósito: Rodéense de flores para que las energías positivas los envuelvan en todo sentido. Preparen un viaje para disfrutar de su cumpleaños.

Capricornio

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Rojo y Negro. Números de la suerte: 08, 19 y 33 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Tauro y Escorpio.

Viajes. Es momento de reinventarse y crecer. No sean tan confiados. El 31/10 todas las energías se alinean a su favor. Conocen gente importante; cierran negocios y contratos; planean negocios. Controlen su mal carácter, su pesimismo y sus males ideas: sean más positivos. Les llega dinero extra para pagar deudas. Lo que esperaban lo tendrán esta semana; lo que deseaban lo lograrán. Estarán muy conquistadores. No sean tan confiados. Si recuerdan a alguien que ya no está: récenle una oración y conecten con Dios. Semana de eventos sociales y juntas laborales.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Sabiduría profunda. Piensen bien antes de contestar; no se precipiten; analicen bien y no se ahoguen en un vaso de agua porque todo tiene solución.

Mensaje de las cartas del propósito: Conecten con los animales y la naturaleza, eso los ayudará mucho.

Acuario

Carta de la semana: El Carro. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 02, 10 y 21 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Géminis y Libra.

Momento ideal para salir adelante. Semana de cerrar bien el mes y de abrir bien noviembre. Planean un cambio positivo en cuestiones laborales. Inician un negocio extra. Preparan un viaje para fines de noviembre. No vuelvan con amores del pasado: avancen. Revisen sus deudas, paguen y revisen papelería pendiente. Cuídense de la gente envidiosa que los rodea: protéjanse y no sean tan confiados. Libérense de sus pensamientos negativos, culpas, rencores, de cosas del pasado. Amor y sensualidad. Cuidado con chismes, intrigas y gente malintencionada. No se metan en problemas ajenos. Alguien muy importante los impulsa en lo laboral y les ofrece un trabajo mejor. No se sientan solos.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Aquí y ahora. Vivan aquí y ahora; no vivan tanto en el pasado porque se les va todo el día a día recordando. Idealicen un futuro mejor.

Mensaje de las cartas del propósito: Confianza en ustedes mismos. Lo que están haciendo los lleva por el camino del éxito. Deseos de mucha pasión esta semana; amores fugaces.

Piscis

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 09, 26 y 77 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Cáncer.

Será su semana. Días de triunfos, arreglos, de solucionar problemas y de avanzar en la vida. Buen humor. Las cosas se encaminan al éxito. El 31/10 prendan una veladora azul o roja para protegerse. Cambio muy positivo en cuestiones laborales; juntas y proyectos nuevos que los recompensan. Estrés: traten de relajar, caminar, comer mejor y dormir bien. Regalo inesperado. Amores nuevos y compatibles. Decídanse a ser felices. Despertar nuevo: vuelvan a estudiar o hacer cursos. Momento de crecer más en la relación de pareja: déjense querer. Reciben dinero extra: paguen deudas, arreglen su casa y vivan mejor. Planean un viaje para fin de año. Un amor nuevo se queda en su vida y los llena de felicidad.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Aléjense de personas que les traen caos y conflictos.

Mensaje de las cartas del propósito: Orientación. Vean hacia dónde orientan su vida. Llega dinero, abundancia y estabilidad. Les toca vivir mejor.