Las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de octubre 2025

Jimena La Torre difundió sus predicciones para la última semana de octubre 2025. En concreto, la reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el lunes 29 y el domingo 2 de noviembre 2025.

Predicciones de Jimena La Torre para la última semana de octubre 2025

Aries

Los nacidos en Aries, con el Sol Escorpio, tendrán un tiempo de revisar lo que tiene que transformarse, de pensar hacia donde va amor son a largo plazo. Un encuentro inesperado renueva sus ganas de apostar de nuevo por el vínculo.

Tauro

Los taurinos recomponen el amor que estaba apagado. Hablan claramente y se los comprende, con el Sol en oposición. Unen los opuestos a su favor, y eso les da la armonía necesaria para disfrutar sin controlar cada detalle.

Géminis

Los geminianos, con el Sol en Escorpio, seducirán para que ser la estrella en la pareja. Reciben un premio laboral, la recompensa esperada, y eso eleva su confianza para conquistar con espontaneidad.

Cáncer

Con el Sol entrando a un signo afín, los nacidos bajo el signo de Cáncer tendrán excelencia profesional y eso los ayudará a salir del encierro interior. Reciben noticias que ni imaginan y premios de dinero: eso les devuelve la motivación para seguir creciendo.

Leo

Los nacidos en Leo, con el Sol en el signo más sexual, se ven estimulados y sus ganas de cuidar, seducir, conquistar y atraer a la pareja se potencian. Se sienten más amados, y eso los impulsa a demostrar afecto sin miedo a mostrar vulnerabilidad.

Virgo

Los nacidos en Virgo verán mejoradas sus ideas más apasionadas por el Sol en Escorpio, que también los impulsa a lograrlas sin temor. Un arco iris se abre en su horizonte, trayendo claridad emocional y ganas de disfrutar del presente sin tanto análisis.

Libra

Los libranos revelan los deseos que tenían guardados y activan el amor gracias al Sol en Escorpio. El número uno del amor, con un magnetismo que conquista sin esfuerzo y genera nuevas oportunidades para el corazón.

Escorpio

Los escorpianos brillan más que nadie con el Sol en su signo. Toda la gente que se crucen este mes, irán para el amor. Organizan un festejo y celebran logros personales que consolidan sus relaciones más importantes.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario, con el Sol en Escorpio, se verán estimulados en el amor, para armar un viaje en pareja y vivir mucha pasión. Descubren lugares y su espíritu aventurero se mezcla con un amor más profundo y estable.

Capricornio

Los capricornianos, con el Sol en Escorpio, ven todos sus proyectos como una forma de revalidarse. Se ocupan de los hermanos o socios y encuentran apoyo emocional donde antes solo veían obligaciones.

Acuario

Los nacidos en Acuario dan vuelta todo, descubren situaciones para poder amar con el Sol en Escorpio. Dejan atrás lo que no va y comienzan el amor ideal, donde valoran la conexión real por encima de las apariencias.

Piscis

Los piscianos ven beneficios gracias al Sol en Escorpio: se animan a armar planes con su pareja, se comprometen con su amor y muestran una madurez emocional que fortalece sus lazos afectivos.

Con información de La Nación