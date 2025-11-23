El Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana noviembre 2025, signo por signo 

Como cada inicio de semana, en este fin de noviembre 2025, Mhoni Vidente revela lo que pasará con cada uno de los signos del zodiaco. Como es habitual, la reconocida astróloga y tarotista publicó un video en su Canal Oficial de YouTube y adelantó qué nos deparan los astros en estos días y qué hacer para estimular la estabilidad, el éxito y la abundancia.

Además, la famosa pitonisa revela el mensaje y el consejo de las cartas para los próximos días.

Mhoni Vidente: predicciónes del 23 al 27 de noviembre 2025, signo por signo

Aries

Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 08, 10 y 66 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Leo y Capricornio.

Siguen brillando. Pónganse al día: paguen deudas, resuelvan problemas pendientes. Energía positiva de brillar. Pasan días pensativos, analizan hacia dónde va su personal. Alinean energías: hagan ejercicio, manténganse en conexión con Dios para tener tranquilidad, mantengan la mentalidad clara y piensen qué quieren para ser felices. Semana de pagos, de hacer cursos y de arreglar su casa. Semana de recuperar dinero. Tiempo de sanar el pasado, empezar aquí y ahora e idealizar el futuro. Si los invitan a seguir estudiando o a dar clases de su profesión, acepten, será muy bueno. Su intuición estará muy elevada. Si están en pareja, hablen y no exageren; no lleguen al dramatismo.

Mensaje y consejo de las cartas: No se rindan, sigan adelante, no tengan miedo y dejen ir la zozobra. Sean constantes, perseverantes y no hablen de sus planes. Dejen ir el mal humor, las malas amistades, a quienes no suman y dejen el pasado atrás. Esto los ayudará a reinventarse. Analicen sus objetivos y propuestas 2025 y traten de hacer lo que les falta y cumplir sus metas: están a tiempo.

Tauro

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Lunes. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 15, 27 y 30 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Aries.

Pidan que se les dará. Están en momento de crecer; de tener estabilidad económica; y de pagar deudas. Dios no se contradice ni se equivoca y les está diciendo: «pidan que se les dará». Analicen qué quieren y pidan. Mejoren hábitos. Programan un viaje para fin de año: háganlo, es muy importante que disfruten. Se reinventan y crecen. Semana de reuniones laborales para cerrar proyectos e iniciar nuevos para 2026. Es el momento ideal para ver qué hacen el año próximo. Paguen deudas y arreglen papeles: es muy importante tener todo en orden. Prudencia ante todo para no llenarse de energías negativas. Su único limitante es su mente: quítense temores, sean más intrépidos y arriésguense. Emociones nuevas. No vuelvan con amores del pasado, aunque los busquen. Abundancia y riqueza. Si están en pareja, estabilidad. Moderen su mal carácter; dialoguen, no peleen y no sean tan controladores.

Mensaje y consejo de las cartas: Todo lo que toquen se hará oro. Estabilidad, crecimiento y ganancias. Todo lo que hagan les funcionará. Movimientos importantes vendrán en esta semana. Les autorizan algo legal de tiempo atrás. Cuídense de amistades que los envidian y traten de no hablar de sus cosas.

Géminis

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Martes. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 06, 25 y 40. Signos compatibles: Aries, Acuario y Libra.

Momento de riqueza y estabilidad. Crecen y planean que hacer en 2026. Esta semana es muy importante que liquiden cuentas, pisen estabilidad, no piensen de más ni cosas que no son. Borren lo negativo de su mente, ideen cosas positivas. Propuesta nueva de trabajo en el exterior. Estabilidad amorosa: propuesta de amor, matrimonio o embarazo. Cuidado con enemigos ocultos, que son quienes están cerca de ustedes. No hablen de sus cosas y protéjanse de envidias y mal de ojo. Relajen, mediten y busquen estabilidad. Conecten con la naturaleza. Transferencia a lo positivo: llega el trabajo que esperaban. Ilusiones, estabilidad y esperanza. Si están en pareja, siguen bien.

Mensaje y consejo de las cartas: Rectificar y perdonar. El orgullo, el ego y la soberbia no los dejan ver su equivocación. Vale equivocarse, vale perdonar y perdonarse para no cargar culpas o situaciones negativas en lo familiar. Respiren profundo: así abrirán energías positivas; calmarán su mente y sus impulsos negativos; y empiezan a entender que lo más importante en su vida es su tranquilidad y su felicidad. No se aceleren, quítense odios, corajes y problemas para avanzar esta semana.

Cáncer

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Jueves. Colores: Verde y Rojo. Números de la suerte: 02, 29 y 37 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Piscis.

Momento ideal para formar patrimonio y tener estabilidad. Arreglen su casa para sentirse a gusto. Semana de energías encontradas: problemas en juntas laborales, con familiares y con amistades. Traten de no tomar esto tan drásticamente: ustedes no pueden controlar a los demás, sólo contrólense ustedes. Relajen y avancen. Nueva oportunidad en cuestiones laborales: ascenso o más dinero. Planean vacaciones para fin de año: háganlo, es su derecho y su estabilidad. Resuelven un gran problema legal. Cuídense de la gente que les quiere hacer daño, abran bien los ojos y no sean tan confiados. Eviten caer en fraudes, malos entendidos o gente tóxica. Libérense del pasado que los atormentaba. Tengan confianza en ustedes mismos.

Mensaje y consejo de las cartas: No es para ustedes. Hay momentos, lugares, trabajos y personas que no son para ustedes. Analicen bien qué quieren y qué los hace felices para seguir por ahí. Regalo inesperado que les dará felicidad y tranquilidad. Traten de arreglar, papeles y cosas pendientes.

Leo

Carta de la semana: . Día de la suerte:. Colores:. Números de la suerte: ( golpes de suerte). Signos compatibles: .

Momento de abrazar a sus seres queridos, de formar una familia, de sentirse queridos y de estar en paz. Semana de mucho trabajo. Traten de organizar su tiempo y administrarse mejor. Si sus amigos los invitan a un viaje, acepten porque necesitan disfrutar. Mejoren sus hábitos y su alimentación. Semana de tener resultados positivos en lo laboral y en la escuela. Sigan con sus proyectos y sean constantes. Imaginen: imaginen un mundo mejor, un mejor trabajo, estabilidad económica. Traten de ser productivos y de terminar lo que empezaron. Sus sueños se harán realidad en 2026; sigan adelante. Si están en pareja, siguen bien y estables. Paguen sus deudas para tener estabilidad económica. No crean tanto lo que dicen de ustedes: escuchen a los críticos que los ayudan a avanzar pero no a los criticones que los envidian.

Mensaje y consejo de las cartas: Encrucijada. Deben tomar decisiones importantes para avanzar. Raíces de abundancia. Están en el momento de crecer más económicamente; estabilidad; patrimonio propio.

Virgo

Carta de la semana: La Fuerza. Día de la suerte: Viernes. Colores: Naranja y Blanco. Números de la suerte: 13, 48 y 61. Signos compatibles: Piscis, Tauro y Capricornio.

Momento de agarrar más fuerza, más poder, más determinación. Avanzan y solucionan problemas. Tendrán un buen 2026. Esta semana traten de resolver legales pendientes y situaciones que arrastraban. Semana de conectar con la naturaleza, conectarse con Dios y tener la estabilidad que necesitan. No caigan en fraudes o complicaciones; no confíen en nadie. Traten de hablar con esas personas a las que dañaron o quedaron peleados para sanar su corazón y avanzar. Cierren rencores y malos entendidos. Van en la dirección correcta, paso a paso. Sigan con sus proyectos. Sean más creativos y siempre sigan estudiando y preparándose. Vean bien con quién se relacionan: necesitan gente que les sume y haga bien. Tengan otro ingreso además de su trabajo.

Mensaje y consejo de las cartas: Inteligencia total. A todo lo que hagan o arreglen pónganle mucha inteligencia y audacia para no tropezar. Concéntrense en lo que hacen. Reparen lo que no anda en sus casas para que fluya la energía. Pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente. Prendan una veladora blanca al arcángel Miguel y pídanle lo que tanto desean.

Libra

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Martes. Colores: Azul y Blanco. Números de la suerte: 07, 09 y 21 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Acuario y Capricornio.

Momento de viajar por placer y sentirse a gusto: es muy importante tener el proyecto en sus cabezas. Pongan sus papeles en orden. Vienen de mucho trabajo, estrés y cambios laborales. Es importante que paguen sus deudas y sanen su economía. Traten de arreglar su cuarto para descansar bien. Es tiempo de hacer un inventario de todo lo que hicieron en 2025 para proyectarse a crecer más económicamente. Nuevas oportunidades laborales para el 2026. Sigan estudiando. El amor les toca la puerta para estar más estables en diciembre.

Mensaje y consejo de las cartas: Yin Yang. Equilibrio. Ayúdense más a ustedes mismos. Solucionen problemas para avanzar más en su vida. No se dediquen tanto a los demás. Les pagarán una deuda del pasado y eso los ayudará a conocer el mundo.

Escorpio

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Lunes. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 22, 31 y 34 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Piscis y Aries.

Abundancia, estabilidad. Organizan un viaje próximo; traten de distraerse y gastar más en ustedes y no tanto en los otros. Semana de mucho trabajo: juntas, contrataciones y nuevos proyectos. Recuerdan mucho a alguien del pasado: queden en paz y no sientan culpa. Mantengan buenos hábitos. No dejen que les mientan y los afecten. Purifíquense en todo lo que puedan y transfórmense a lo positivo. Momento de tener pareja estable.

Mensaje y consejo de las cartas: Una mano amiga. Alguien cercano muy poderoso los ayudará a crecer económicamente, a tener estabilidad y a avanzar. No se ahoguen en un vaso de agua, no sean tan dramáticos, relajen. Humos y espejos. Cuidado con fraudes, malos entendidos y cuestiones de dinero. Resuélvanlos para avanzar.

Sagitario

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 18, 20 y 38 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Tauro y Leo.

Estabilidad, crecimiento y avance. Momento de empezar a crecer. Buena vibra. Planean un viaje. Regalo inesperado. Arreglan temas laborales o del pasado. No junten amores del pasado y eviten celos y malos entendidos: sean claros. Renuévense el día de su cumpleaños. Tramitan papeles; organicen sus pagos. Mejoras laborales. Todos los rituales que hagan les funcionarán muy bien. Proyecto nuevo en lo laboral que les gustará mucho. Momento de despertar nuevas energías positivas. Si están en pareja, embarazo en puerta. Ordenen sus papeles para estar tranquilos.

Mensaje y consejo de las cartas: Una historia nueva comienza; esto los ayudará a tener más estabilidad y crecimiento. La magia de la Tierra; conecten con la naturaleza para mover energías estancadas y abrir las puertas de la abundancia. Traten de unirse más a su familia y no tanto a sus amigos.

Capricornio

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Martes. Colores: Blanco y Azul. Números de la suerte: 01, 03 y 17 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Virgo y Tauro.

Están felices, con buena vibra; han logrado muchas cosas. Semana de muchas tareas y trabajo; de coordinar las energías para que todo fluya. No busquen problemas donde no los hay; aléjense de personas conflictivas que solo les complican la vida. Están en el momento del Yo, de estar mejor y de tener abundancia. Semana de juntas laborales y exámenes. Traten de pagar deudas y no pagar de más. Quédense con gente que les demuestra que los quiere y no sólo se los dice. Es importante que tengan bases en su vida. Mejoren hábitos. Ideen y piensen cosas positivas para llegar a la cima. Es momento de limpiarse energías negativas, alejarse de personas tóxicas, quitarse vicios y pensamientos que no los dejaban avanzar. Tiempo de reinventarse y entender hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Arreglen su casa para las fiestas. Abracen la riqueza. Reciben dos propuestas laborales: elijan la mejor.

Mensaje y consejo de las cartas: El mensaje llegará. El mensaje que tanto esperaban llegará; no lo comenten. Posibilidades infinitas de ser felices. Lo más importante es esto; cambios positivos; estabilidad y felicidad.

Acuario

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Jueves. Colores: Rojo y Verde. Números de la suerte: 04, 16 y 19. Signos compatibles: Géminis, Libra y Aries.

Riqueza, estabilidad, nuevas oportunidades, cierre de contratos y proyectos. Hablan de cambiar de trabajo por uno mejor. Cambios importantes que los harán sonreír. Arreglan papeles. Semana de muchas tareas, ocupaciones y prisa: administren bien su tiempo. Siempre quédense con lo bueno y lo que les hará crecer; no busquen venganza ni se queden en lo negativo. Resuelven trámites. Cambien sus sistemas de comportamiento: por eso siempre se les acerca gente negativa. Piensen qué los daña y quítenlo de su vida. Los busca un amor del pasado: perdonen pero no vuelvan, no les servirá.

Mensaje y consejo de las cartas: Semana de bendición; atrapen lo bueno que les dará Dios en estos días. Traten de no hablar de sus planes. Quítense pensamientos negativos con personas cercanas. Semana excelente. Todo pasa con buenos resultados. Arreglen su casa. No presten dinero ni a su familia.

Piscis

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Jueves. Colores: Amarillo y Negro. Números de la suerte: 05, 23 y 47 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Escorpio y Cáncer.

Semana de estar arriba y de estar mejor. Días de mucho trabajo, de adelantar proyectos y de hacer un cierre de mes. Fiestas y eventos: salgan y diviértanse. Sigan con sus planes de tener otro trabajo o negocio propio; y de seguir estudiando. Sigan con la determinación de ser felices. Exámenes que pasan bien. Semana de encontrarse con amigos del pasado o familiares. Abundancia y estabilidad económica, progreso en cuestión de negocios; patrimonio y estabilidad. No pequen de confiados o inocentes; quítense gente tóxica que no los deja avanzar. No recuerden el pasado, vivan hoy y formen un futuro mejor. Arreglen problemas legales vinculados a la familia.

Mensaje y consejo de las cartas: Comienza un nuevo ciclo de estabilidad económica y energía positiva. Arreglen su casa. Despertar nuevo a nuevos comienzos. Quítense pesares del pasado o sentimientos que no los dejaban ser felices; no sientan culpas. Les llega una gran cantidad de dinero por una deuda o una venta: inviértanlo bien o ahorren.