Predicciones clave de Ludovica Squirru para este domingo 23 de noviembre 2025

Horóscopo Chino hoy: este domingo 23 de noviembre 2025 no es una jornada cualquiera en el calendario oriental. Bajo la poderosa regencia del Mono de Fuego Yang, se activa una fuerte energía kármica que marca el pulso del destino.

Ludovica Squirru, la máxima referente de la astrología china, lanza una advertencia clave: hoy el secreto no está en actuar, sino en sanar. Conocé la predicción completa y descubrí qué es lo que no debés hacer bajo ninguna circunstancia para iniciar la semana en armonía.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este domingo 23 de noviembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Fuego Yang.

Fuego Yang. Signo regente del día: Mono.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Mono de Fuego

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es dedicarnos tiempo para nosotros mismos. La reconocida astróloga nos lo propone como una «cita a un spa o la visita a algún balneario, y limpiar nuestros espacios en casa«.

La advertencia: dónde hoy es mejor no forzar el destino. «Evitar casarse, mudarse, cambiar de lugar la cama, cavar o inaugurar» nos indica Ludovica Squirru.