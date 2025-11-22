Predicciones y advertencias de Ludovica Squirru para este sábado 22 de noviembre 2025

La astróloga Ludovica Squirru revela su predicción clave y advierte sobre qué «no hacer» para iniciar la próxima semana en armonía.

La sabiduría ancestral de la astrología oriental, canalizada por la mirada experta de Ludovica Squirru, nos ofrece una guía fundamental para este sábado 22 de noviembre 2025 que llega con un movimiento kármico profundo. Será una jornada donde las energías se ordenan y desordenan a la vez, empujando a cada signo a hacer conciencia, soltar lastres y abrir espacio para lo nuevo.



El día trae la vibración del ajuste, del “lo que debe ser, será”, y pide humildad, introspección y decisiones maduras.

Energía general del día

Un sábado para ajustar el rumbo, revisar promesas, honrar la palabra y mirar adentro.

Todo lo que incomoda hoy es parte del ordenamiento kármico, el que deja espacio libre para diciembre, un mes de cierres definitivos.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este sábado 22 de noviembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Madera Yin

Madera Yin Signo regente del día: Cabra.

La guía kármica de Ludovica Squirru:

La recomendación clave de Ludovica Squirru: la astróloga alienta a dedicar el día a actividades de sanación y autocuidado, como:

Hacer servicio social

Orar/decretar

Concebir

Sembrar

Demoler

La advertencia: por qué hoy es mejor no forzar el destino. Muchos se preguntarán por el trabajo, las decisiones importantes o los proyectos. La palabra de Squirru es contundente con su advertencia kármica de evitar: