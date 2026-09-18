Horóscopo chino de hoy: Ludovica Squirru revela qué le espera a cada signo este viernes 18 de septiembre

La energía de este viernes 18 de septiembre llega marcada por la Cabra y la Luna en cuarto creciente. Según compartió Ludovica Squirru, será una jornada favorable para el servicio social, aunque convendrá evitar decisiones apresuradas y cambios importantes. Qué puede esperar cada animal del horóscopo chino.

El horóscopo chino de este viernes 18 de septiembre de 2026 estará atravesado por una energía particular. De acuerdo con las claves del día compartidas por Ludovica Squirru, la jornada estará regida por la Cabra, mientras que la Luna transitará su cuarto creciente.

La astróloga también señaló como energía del día la frase “Madera yin” y ubicó al Búfalo como el signo en choque. En cambio, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Mono y Chancho aparecen entre los animales con mayores concordancias y afinidades durante la jornada.

El número o Ki diario será el 8.

El consejo de Ludovica Squirru para este viernes 18 de septiembre

La recomendación para atravesar la jornada será orientar la energía hacia el servicio social y las acciones destinadas a ayudar o acompañar a los demás.

En contrapartida, será preferible evitar inauguraciones, mudanzas, casamientos, cavar o realizar tareas vinculadas con cementerios, según las indicaciones difundidas por Ludovica para este viernes.

A partir de estas claves generales, así se proyecta la energía para los 12 animales del horóscopo chino.

Rata

La Rata podría necesitar bajar el ritmo y observar mejor lo que sucede a su alrededor. No será un día para precipitar decisiones, especialmente en asuntos de dinero o trabajo. En los vínculos, escuchar antes de responder puede evitar discusiones innecesarias.

Búfalo

Será el signo en choque de la jornada, por lo que convendrá transitar el viernes con mayor prudencia. Los imprevistos podrían modificar planes o generar cierta incomodidad. La paciencia será fundamental y será mejor postergar enfrentamientos o decisiones definitivas.

Tigre

El Tigre estará entre los signos con buenas afinidades este viernes. Puede ser una jornada favorable para retomar conversaciones, avanzar con proyectos pendientes y acercarse a personas que pueden abrir nuevas posibilidades. En lo afectivo, habrá mayor facilidad para expresar lo que siente.

Conejo

La energía de la Cabra puede resultar especialmente amigable para el Conejo. La creatividad, la sensibilidad y los vínculos estarán favorecidos. Un encuentro o una charla inesperada podría ayudarlo a mirar una situación desde otra perspectiva.

Dragón

El Dragón necesitará cierta flexibilidad. No todo avanzará al ritmo esperado y forzar situaciones podría generar el efecto contrario. Conviene ordenar prioridades y dejar para más adelante aquello que no necesita resolverse inmediatamente.

Serpiente

La Serpiente tendrá una jornada ideal para observar y actuar con estrategia. Puede aparecer información importante relacionada con un asunto laboral o personal. La intuición será una buena aliada, pero convendrá comprobar los datos antes de tomar una determinación.

Caballo

El Caballo aparece entre los animales con mayor afinidad con la energía del viernes. Habrá movimiento, entusiasmo y posibilidades de destrabar asuntos que venían demorados. También será un buen momento para fortalecer vínculos y colaborar con otras personas.

Cabra

Como signo del día, la Cabra tendrá un protagonismo especial. Sus cualidades naturales —sensibilidad, empatía y creatividad— estarán potenciadas. La jornada invita a ayudar, compartir y dedicar tiempo a aquello que genera bienestar, evitando cargar con problemas ajenos más de lo necesario.

Mono

El Mono también estará dentro de las concordancias favorables. Una oportunidad inesperada o una conversación puede traer novedades. Será importante aprovechar su capacidad para adaptarse, aunque sin dispersarse entre demasiados proyectos al mismo tiempo.

Gallo

El Gallo podría sentir la necesidad de ordenar asuntos que quedaron pendientes. Será una jornada para resolver lo práctico sin entrar en discusiones por detalles menores. En cuestiones económicas, conviene revisar dos veces antes de gastar o comprometer dinero.

Perro

Para el Perro, el viernes puede traer cierta sensibilidad en los vínculos. Será mejor no interpretar rápidamente las actitudes de los demás. Una conversación sincera puede aclarar un malentendido y devolver tranquilidad.

Chancho

El Chancho integra el grupo de animales con buena afinidad durante esta jornada. Los encuentros, la cooperación y los proyectos compartidos estarán favorecidos. También puede surgir una propuesta interesante, aunque será conveniente analizarla con calma antes de comprometerse.