Día 8 de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: las actividades, horarios y el tiempo para este viernes

Neuquén vive una nueva edición de la tan esperada Feria del Libro 2026. Las puertas del predio en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se abren por octavo día consecutivo para dar la bienvenida a quienes deseen disfrutar de la variada oferta cultural de la región.

El evento de gran convocatoria se desarrollará hasta el 20 de septiembre con entrada libre y gratuita. La agenda concentrará sus propuestas en tres auditorios que funcionan en simultáneo dentro del MNBA, sumando como sedes anexas a la Sala de Arte Emilio Saraco y al Museo Paraje Confluencia.

Todo lo que podes hacer hoy en la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La Feria del Libro 2026 en Neuquén abrirá de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 22, mientras que sábados y domingos funcionará de 14 a 22. A lo largo de cada jornada, los visitantes podrán recorrer 95 stands con más de 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores.

A continuación, la agenda de actividades destacadas para el día de hoy, viernes 18 de septiembre:

16:00 hs

Escenario: «Los Swing Sentidos: Cantando Maria Elena» (Espectáculo)

17:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina. (Presentación)

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina. (Presentación) Auditorio Irma Cuña: «El Eternauta: la historieta que siempre vuelve» De Oesterheld a Netflix: 69 años de una obra que sigue hablando del presente, por Lucas Martin (Charla)

18:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: «Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes (Presentación)

«Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes (Presentación) Auditorio Irma Cuña: Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuandernillo de Formación Docente “Nuestras memorias locales” a 50 años del Golpe cívico militar (Presentación)

Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuandernillo de Formación Docente “Nuestras memorias locales” a 50 años del Golpe cívico militar (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: «Hace 50 años: Genocidio», por Victor De Gennaro, Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, Asociación Trabajadores del Estado, ATE, Neuquén. (Charla)

19:00 hs

Auditorio Irma Cuña: Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel.», Ed. Ciccus (filosofía) (Presentación)

Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel.», Ed. Ciccus (filosofía) (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: «La Ventana: arte, palabra y salud mental. Una experiencia colectiva desde la ley de salud mental» (Charla taller)

20:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: «Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert (Obra teatral)

«Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert (Obra teatral) Auditorio Irma Cuña: Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius (Presentación)

Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: Café Literario «Cafelari@s», coord. por Ana Maria Cappelletti (Encuentro)

Así estará el tiempo este viernes en Neuquén

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se registrará una jornada mucho más cálida en Neuquén.

De acuerdo con el pronóstico, la mañana iniciará con 9°C, la máxima alcanzará los 27°C y la temperatura descenderá a 19°C hacia la noche.

En tanto el viento reducirá su intensidad ya que mantendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h. Las condiciones serán ideales para disfrutar de la Feria del Libro 2026.