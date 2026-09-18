Después de la crisis, el Turco García y Mariela Prieto se casan: fecha, lugar y todos los detalles

Después de rumores de infidelidad, fuertes crisis e idas y vueltas, Claudio “Turco” García y Mariela Prieto habrían decidido dar un nuevo paso en su relación. Tras casi tres décadas juntos, la pareja se prepara para pasar por el altar y ya habría elegido fecha y lugar para la celebración.

De acuerdo con la información difundida por la periodista Maru Leone, el exfutbolista y su pareja planean casarse el próximo sábado 17 de octubre, una fecha cargada de simbolismo por coincidir con el Día de la Lealtad Peronista.

La noticia aparece poco después de que no llegara a concretarse la boda ficticia que había generado expectativa alrededor de la pareja durante Gran Hermano: Generación Dorada.

El Turco García y Mariela Prieto, otra vez juntos después de las crisis

La historia de García y Prieto lleva casi tres décadas y atravesó diferentes momentos difíciles. A lo largo de los años hablaron públicamente de problemas vinculados con las adicciones del exfutbolista, además de distanciamientos y versiones de infidelidades.

La exposición volvió a crecer cuando Mariela ingresó al reality de Telefe. A partir de entonces, la relación quedó nuevamente bajo la mirada pública y resurgieron las versiones sobre supuestas infidelidades del Turco García, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, la pareja habría logrado dejar atrás aquella etapa y recomponer el vínculo lejos de las cámaras.

Según contó Leone, actualmente atraviesan un muy buen momento personal y familiar. “La pareja está en su mejor momento, van a ser abuelos y está todo impecable”, aseguró la periodista al revelar los detalles de la futura boda.

Cuándo y dónde se casarían el Turco García y Mariela Prieto

Según la información conocida hasta el momento, la boda se realizaría el sábado 17 de octubre en el Palacio D’or, ubicado en Ituzaingó, y tendría alrededor de 180 invitados.

Entre los nombres que podrían participar de la celebración aparecen Pablito Lescano y El Polaco. Incluso, Leone deslizó la posibilidad de que durante la fiesta haya alguna presentación musical.

Por el momento, ni el Turco García ni Mariela Prieto confirmaron públicamente la fecha y los detalles de la ceremonia, por lo que la información permanece en el terreno de las versiones periodísticas.