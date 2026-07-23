Terminó Mercurio retrógrado: de qué manera te afecta el cambio de energía este jueves 23 de julio y cuándo es el próximo

Se acabó la tregua para la paciencia. Este jueves 23 de julio concluye oficialmente la fase de Mercurio retrógrado en Cáncer, un período que desde el pasado 29 de junio puso a prueba las comunicaciones, los viajes, el funcionamiento de la tecnología y hasta la organización cotidiana de miles de personas.

Para la astrología, la partida de este tránsito significa un alivio inmediato: los malentendidos se aclaran, los trámites estancados vuelven a fluir y los dispositivos electrónicos dejan de dar «cortocircuitos» inesperados.

¿Qué es en realidad Mercurio retrógrado?

Pese a la fama de «mal augurio» que rodea al fenómeno en redes sociales, la astronomía explica que se trata simplemente de un efecto visual:

Ilusión óptica: el el período en el que el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás en su órbita desde la perspectiva de la Tierra.

el el período en el que el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Áreas de impacto: en la astrología, Mercurio rige la mente, la palabra, los viajes cortos, las firmas de contratos y los sistemas tecnológicos.

en la astrología, Mercurio rige la mente, la palabra, los viajes cortos, las firmas de contratos y los sistemas tecnológicos. Oportunidad oculta: lejos de ser solo un evento negativo, funciona como una pausa forzada para frenar, revisar decisiones del pasado y reorganizar lo que venía funcionando en piloto automático.

Fecha confirmada: ¿cuándo es el próximo Mercurio retrógrado?

El calendario astrológico de 2026 marca que aún queda una última prueba antes de cerrar el año. El tercer y último Mercurio retrógrado del año tendrá lugar en un signo de agua de alta intensidad emocional: