Terminó Mercurio retrógrado: de qué manera te afecta el cambio de energía este jueves 23 de julio y cuándo es el próximo
Este jueves 23 de julio llega a su fin la etapa de malentendidos, fallas tecnológicas y demoras que arrancó el 29 de junio. Las fechas del próximo fenómeno y cómo aprovechar la energía a favor.
Se acabó la tregua para la paciencia. Este jueves 23 de julio concluye oficialmente la fase de Mercurio retrógrado en Cáncer, un período que desde el pasado 29 de junio puso a prueba las comunicaciones, los viajes, el funcionamiento de la tecnología y hasta la organización cotidiana de miles de personas.
Para la astrología, la partida de este tránsito significa un alivio inmediato: los malentendidos se aclaran, los trámites estancados vuelven a fluir y los dispositivos electrónicos dejan de dar «cortocircuitos» inesperados.
¿Qué es en realidad Mercurio retrógrado?
Pese a la fama de «mal augurio» que rodea al fenómeno en redes sociales, la astronomía explica que se trata simplemente de un efecto visual:
- Ilusión óptica: el el período en el que el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás en su órbita desde la perspectiva de la Tierra.
- Áreas de impacto: en la astrología, Mercurio rige la mente, la palabra, los viajes cortos, las firmas de contratos y los sistemas tecnológicos.
- Oportunidad oculta: lejos de ser solo un evento negativo, funciona como una pausa forzada para frenar, revisar decisiones del pasado y reorganizar lo que venía funcionando en piloto automático.
Fecha confirmada: ¿cuándo es el próximo Mercurio retrógrado?
El calendario astrológico de 2026 marca que aún queda una última prueba antes de cerrar el año. El tercer y último Mercurio retrógrado del año tendrá lugar en un signo de agua de alta intensidad emocional:
- Período: Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026.
- Signo: Se desarrollará bajo el influjo de Escorpio.
- Efectos esperados: Durante esas tres semanas reaparecerán los desafíos en viajes, las fallas en dispositivos digitales y la necesidad de revisar asuntos pendientes antes de firmar acuerdos o iniciar proyectos a gran escala.
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