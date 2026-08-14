Programación de la 4° fecha del Federal A: Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo juegan el domingo

En las últimas horas, el Consejo Federal dio a conocer los días, horarios y árbitros de la 4° fecha del Federal A en la zona Campeonato y Reválida. Los equipos regionales jugarán el domingo, luego de haber tenido fecha entre semana.

Cipolletti viajará a Mar del Plata para medirse ante Kimberley el domingo a las 15:00 con el arbitraje del bonaerense Marcos Liuzzi. El Albinegro viene de vencer a Argentino de Monte Maíz (1-0) en la Visera y está puntero de la zona B con 7 puntos. Además, acumula un invicto de siete partidos.

Por otro lado, Kimberley cayó de visitante en la tercera fecha ante Atenas (2-1) y está 6° con 3 unidades en esta segunda ronda. El último antecedente entre ambos fue en noviembre de 2025: empate sin goles en la Visera, que dejó eliminado del certamen al Albinegro luego de una gran temporada.

En esta zona, la fecha se completa en su totalidad el domingo. Olimpo, el otro puntero del grupo, viajará a Córdoba para medirse ante Argentino (15:00), que todavía no sumó puntos. Además, jugarán Huracán-Juventud Antoniana (15:30) y Villa Mitre-Alvarado (15:30).

Rincón quiere seguir en lo más alto y Sol de Mayo busca escapar del descenso

Por la Reválida, Deportivo Rincón visitará a San Martín de Mendoza el domingo a las 17:00 en un choque de punteros. El juez principal será el sanjuanino Pablo Núñez. El León atraviesa su mejor momento de la temporada: líder de la zona con 7 puntos, al igual que Germinal y su rival de esta fecha.

El último cara a cara fue en julio por la primera ronda también en Mendoza y fue victoria del equipo cuyano por la mínima.

Por otro lado, Sol de Mayo tratará de recuperarse y recibirá en Viedma a Germinal de Rawson el domingo a las 15:00. El Celeste perdió 4 de los últimos 5 partidos y solo tiene 3 puntos en esta segunda ronda. Deberá sumar, ya que solo está a 4 puntos del descenso.

Además, se enfrentarán el domingo Costa Brava-Guillermo Brown (11:00), Juventud Unida-Círculo Deportivo (15:00). El lunes completarán la fecha Santamarina-Fadep (15:30).