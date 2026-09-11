Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy: qué signos tendrán suerte este viernes 11 de septiembre

El horóscopo chino de este viernes 11 de septiembre llega marcado por la Luna Nueva y una jornada dominada por la energía de la Tierra yang. Según las predicciones de Ludovica Squirru, la Rata será el signo protagonista del día y habrá que prestar especial atención al vínculo con el Caballo.

Este viernes 11 de septiembre de 2026, el horóscopo chino propone una jornada particular por la presencia de la Luna Nueva, un momento asociado tradicionalmente con los comienzos, la renovación y la posibilidad de dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo.

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, la energía que domina el día es la Tierra yang, mientras que el signo protagonista será la Rata. El ki diario es 6.

Horóscopo chino: la Rata es el signo del día

La Rata ocupa el centro de la escena durante este viernes. Dentro de la astrología china, este animal suele vincularse con la inteligencia, la capacidad de adaptación, la rapidez mental y el instinto para detectar oportunidades.

La jornada puede resultar favorable para observar antes de actuar, ordenar asuntos pendientes y utilizar la estrategia en lugar de precipitar decisiones.

La energía de Tierra yang, por su parte, invita a buscar estabilidad, actuar con mayor firmeza y concentrarse en cuestiones concretas.

Qué signos tendrán mayor afinidad este viernes

Según las indicaciones para la jornada, las concordias o afinidades estarán especialmente presentes para quienes pertenecen a los signos de:

Rata, Búfalo, Dragón, Cabra, Mono, Gallo y Chancho.

Para ellos, el viernes puede ofrecer un escenario más armonioso para los vínculos, los acuerdos y determinadas actividades cotidianas.

En cambio, aparece un choque con el Caballo, por lo que quienes pertenecen a este signo podrían encontrarse con más tensiones, contratiempos o situaciones que requieran paciencia. Esto no implica necesariamente una jornada negativa, sino una invitación a evitar decisiones impulsivas y manejar los conflictos con cautela.

El consejo de Ludovica Squirru para este viernes 11 de septiembre

El consejo diario pone el foco en actividades vinculadas con el spa, los tratamientos de bienestar y el balneario, pero también destaca especialmente una acción que trasciende lo personal: hacer servicio social o dedicar tiempo a ayudar a los demás.

Para el resto de las actividades, la jornada aparece como neutral, sin una tendencia marcada hacia la buena o la mala suerte.

Con la Luna Nueva como telón de fondo, este viernes puede aprovecharse para bajar el ritmo, revisar prioridades y pensar qué nuevas intenciones se quieren impulsar de cara a las próximas semanas.