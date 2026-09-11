Fuerte acusación contra Axel: una exvestuarista denunció una millonaria deuda y dijo que la “amedrentó”

Una fuerte acusación contra Axel salió a la luz en LAM (América TV). Griselda, exvestuarista del cantante, relató una incómoda situación que, según aseguró, marcó el final de una relación laboral de más de diez años. Además, denunció una millonaria deuda por prendas que no habrían sido devueltas y afirmó que llegó a sentirse “amedrentada”.

La especialista en imagen personal y corporativa contó que durante años mantuvo un vínculo cercano y profesional con el músico. Sin embargo, aseguró que la relación comenzó a deteriorarse durante 2024, en medio de reclamos económicos y de un episodio ocurrido durante una prueba de vestuario a solas.

La millonaria deuda que la exvestuarista le reclama a Axel

Según relató Griselda, durante 2024 continuaba trabajando habitualmente con Axel y le entregaba vestuario todas las semanas. En ese momento, el cantante atravesaba su separación y, por la confianza construida a lo largo de los años, también habría comenzado a compartir con ella cuestiones de su vida privada.

Con el correr de los meses, según su versión, comenzaron a acumularse prendas que no eran devueltas y una importante suma de dinero pendiente.

“Había mucha plata en juego. Eran más o menos, en 2024, 13 o 14 millones de pesos. Y hoy, en 2026, serían 40 y pico millones de pesos”, aseguró.

Pero Griselda sostuvo que el conflicto económico no fue el verdadero punto de quiebre.

La incómoda situación que, según contó, vivió a solas con Axel

La exvestuarista recordó una de las últimas pruebas de ropa que realizó a solas con el músico y aseguró que allí ocurrió una situación que la hizo sentirse “muy incómoda” y que habría “traspasado los límites”.

Si bien evitó precisar públicamente qué sucedió durante ese encuentro, contó que el episodio modificó por completo la imagen que había construido del artista después de más de una década de relación laboral.

“Hubo algo que me incomodó y que me hizo salir de esa idealización que yo tenía de tantos años”, explicó.

Griselda también reveló que anteriormente Axel le había enviado mensajes vinculados con cuestiones personales y comentarios sobre su apariencia, aunque hasta ese momento los había interpretado como parte de la confianza generada por tantos años de trabajo.

“Pero fue más allá. Me sentí muy incómoda, dudé en contarlo. Fue una situación muy incómoda y que traspasó los límites de mi persona”, afirmó.

Después de aquel episodio, decidió tomar distancia y no volver a encontrarse a solas con el cantante para entregarle vestuario.

“Me dio que me estaba amedrentando”: la fuerte acusación contra Axel

Tras poner fin al vínculo laboral, Griselda contó que comenzó a reclamar formalmente las prendas y el dinero que, según sostiene, todavía le debían. Para ello, se comunicó por correo electrónico con integrantes del equipo de Axel y les manifestó que ya no quería continuar trabajando con él.

En medio de esos intercambios, afirmó haber recibido del cantante un video de YouTube titulado El poder de los abrazos, un envío que le resultó extraño por el contexto en el que se produjo.

Durante la entrevista, Fede Flowers le preguntó directamente si Axel había abonado parte de lo reclamado.

“Nada, nada”, respondió.

Luego lanzó una de las acusaciones más fuertes de su relato: “Me hacía alusión a temas personales míos y me dio que me estaba amedrentando”.

Griselda aseguró que finalmente decidió bloquear al cantante y que, después de recibir otro mensaje que calificó como “muy poco cómodo”, derivó el conflicto a su estudio de abogados en junio de 2025.

Por qué la exvestuarista de Axel decidió hablar ahora

Sobre el final de la entrevista, Griselda explicó que decidió hacer pública su experiencia porque no quiere que otras personas atraviesen una situación similar a la que ella asegura haber vivido.

“No quiero que les pase lo mismo que a mí me pasó ese día en el hotel”, expresó.

Además, consideró que Axel debería recibir acompañamiento de las personas de su entorno y sostuvo que quienes lo quieren deberían ayudarlo.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido directamente al cantante: “Todos podemos arrancar de cero. Y también todos podemos pedir perdón. Yo todavía estoy esperando unas disculpas de Axel”.

Las declaraciones corresponden al relato realizado por Griselda en LAM. En el material aportado no consta una respuesta de Axel a estas acusaciones.

Con información de PrimiciasYa