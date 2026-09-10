Cuál es el signo del horóscopo chino que encontrará alivio en sus finanzas en septiembre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru actualizó sus predicciones y anticipó que septiembre abrirá un nuevo período energético donde los astros marcarán el rumbo de los animales del zodíaco chino.

La astróloga señaló que serán semanas intensas que exigirán decisiones firmes y mayor esfuerzo; no obstante, destacó que un signo en particular se verá beneficiado en sus finanzas.

Predicciones de Ludovica Squirru: el signo que encontrará alivio en sus finanzas

La energía de septiembre, influenciada por el Gallo, llega para suavizar el ímpetu de la Rata y abrirle nuevas posibilidades. Esta combinación le permitirá relacionarse mejor con su entorno y aprovechar diversas oportunidades con mayor fluidez.

Quienes nacieron en 1960 y 2020 serán los que mejor utilicen esta cualidad, ganando especial popularidad, mientras que para los de 1936 y 1996 el mes traerá un alivio en sus finanzas. En tanto, el resto del signo podrá usar este tiempo para descansar, tomar distancia de problemas ajenos y enfocarse en su propio bienestar de cara a los meses venideros.

Por su parte, para los nativos del Gallo, este periodo de resonancia propia implicará una profunda revisión personal y demandará un mayor enfoque académico, incluso para los más chicos (nacidos en 2017). Mirarse hacia adentro y evaluar lo vivido puede resultar incómodo por el exceso de autocrítica; por ello, la propuesta astrológica aconseja simbolizar el cierre de etapas soltando lo que ya no suma, apoyándose en la terapia, disciplinas holísticas o la actividad física para renovar energías.