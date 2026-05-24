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Horóscopo

Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el domingo 24 de mayo de 2026

Las predicciones del horóscopo chino de Ludovica Squirru anticipan días de movimientos emocionales, cambios inesperados y señales importantes para varios signos. Qué energías dominarán el día y cuáles serán los animales más favorecidos.

Redacción

Por Redacción

El domingo tendrá una energía introspectiva y emocional. Será importante evitar discusiones innecesarias y escuchar más la intuición.

Predicciones para cada signo

Rata

Necesidad de ordenar pensamientos y descansar mentalmente.

Buey

El hogar será refugio y espacio de calma.

Tigre

Cuidado con respuestas impulsivas o tensiones familiares.

Conejo

La energía mejora en temas afectivos y emocionales.

Dragón

Día ideal para conectar con amistades y personas queridas.

Serpiente

El cuerpo pide pausa. Escuchá señales físicas.

Caballo

Podrían aparecer recuerdos o emociones del pasado.

Cabra

La sensibilidad estará a flor de piel. Buscá calma.

Mono

Buen momento para tomar distancia de ambientes tensos.

Gallo

Necesidad de desconectar y descansar más.

Perro

Habrá claridad sobre una situación que te preocupaba.

Chancho

La energía acompaña reconciliaciones y conversaciones sinceras.


Temas

Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

Predicciones

El domingo tendrá una energía introspectiva y emocional. Será importante evitar discusiones innecesarias y escuchar más la intuición.

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