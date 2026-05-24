Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el domingo 24 de mayo de 2026
El domingo tendrá una energía introspectiva y emocional. Será importante evitar discusiones innecesarias y escuchar más la intuición.
Predicciones para cada signo
Rata
Necesidad de ordenar pensamientos y descansar mentalmente.
Buey
El hogar será refugio y espacio de calma.
Tigre
Cuidado con respuestas impulsivas o tensiones familiares.
Conejo
La energía mejora en temas afectivos y emocionales.
Dragón
Día ideal para conectar con amistades y personas queridas.
Serpiente
El cuerpo pide pausa. Escuchá señales físicas.
Caballo
Podrían aparecer recuerdos o emociones del pasado.
Cabra
La sensibilidad estará a flor de piel. Buscá calma.
Mono
Buen momento para tomar distancia de ambientes tensos.
Gallo
Necesidad de desconectar y descansar más.
Perro
Habrá claridad sobre una situación que te preocupaba.
Chancho
La energía acompaña reconciliaciones y conversaciones sinceras.
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