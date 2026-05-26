Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el martes 26 de mayo de 2026
La semana continúa con movimientos internos importantes y señales de renovación para varios signos. Será un día ideal para reorganizar prioridades y escuchar más al cuerpo.
Predicciones para cada signo
Rata
La energía favorece decisiones financieras y nuevos proyectos.
Buey
Día de mucha exigencia mental. Buscá equilibrio.
Tigre
La intuición estará muy activa. Seguí lo que sentís.
Conejo
Necesidad de descansar y bajar tensiones acumuladas.
Dragón
Momento positivo para vínculos y acuerdos importantes.
Serpiente
La energía emocional estará más estable que días anteriores.
Caballo
Podrían surgir oportunidades inesperadas relacionadas con trabajo.
Cabra
La nostalgia podría aparecer con fuerza. No te encierres.
Mono
Buen momento para ordenar ideas y avanzar con claridad.
Gallo
Cuidado con discusiones innecesarias o malentendidos.
Perro
La energía acompaña cambios positivos en lo personal.
Chancho
Habrá alivio emocional y sensación de renovación.
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