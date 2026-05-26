Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el martes 26 de mayo de 2026

La semana continúa con movimientos internos importantes y señales de renovación para varios signos. Será un día ideal para reorganizar prioridades y escuchar más al cuerpo.

Predicciones para cada signo

Rata

La energía favorece decisiones financieras y nuevos proyectos.

Buey

Día de mucha exigencia mental. Buscá equilibrio.

Tigre

La intuición estará muy activa. Seguí lo que sentís.

Conejo

Necesidad de descansar y bajar tensiones acumuladas.

Dragón

Momento positivo para vínculos y acuerdos importantes.

Serpiente

La energía emocional estará más estable que días anteriores.

Caballo

Podrían surgir oportunidades inesperadas relacionadas con trabajo.

Cabra

La nostalgia podría aparecer con fuerza. No te encierres.

Mono

Buen momento para ordenar ideas y avanzar con claridad.

Gallo

Cuidado con discusiones innecesarias o malentendidos.

Perro

La energía acompaña cambios positivos en lo personal.

Chancho

Habrá alivio emocional y sensación de renovación.